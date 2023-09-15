Пять шагов к успешной учебе назвали на фестивале «Айда играть»

В рамках первого Всероссийского фестиваля игр «Айда играть» в столице Башкирии состоялся мастер-класс «Эмоции в игре. Как игра помогает развитию эмоционального интеллекта». Посетить его мог каждый желающий.

Психолог рассказала о подготовке к обучению, условно названному «я чувствую», внутренней мотивации – «я хочу», знаниях и моделях познания – «я знаю», поддержки самооценки – «я могу», а также внедрении знаний в свою жизнь – «я делаю».

– На всех ступенях образования игровой подход является, фактически, основным, потому что через игру информация воспринимается намного легче, – говорит Виктория Шиманская. – Игра позволяет нам распознавать эмоции, понять причины их возникновения, а также управлять ими.

Психолог подчеркнула, что ребенку необходимы не только знания, но и модели познания. Спикер пообщалась с участниками мастер-класса, каждый из присутствующих рассказал о своей любимой игрушке детства. Педагоги и студенты вспомнили о резиновых уточках, куклах, скакалках, мелках, конструкторах и других игрушках.

Напомним, с 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

Источник: https://mgazeta.com/news/ajdaigrat/2023-09-15/pyat-shagov-k-uspeshnoy-uchebe-nazvali-na-festivale-ayda-igrat-3438861