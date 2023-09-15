Радий Хабиров посетил в Куюргазинском районе фестиваль «Кинйә йыйыны» в честь 300-летия Кинзи Арсланова

Рядом с деревней Кинья-Абыз Глава республики посетил место предполагаемого захоронения Кинзи Арсланова. Радий Хабиров возложил цветы к могиле, на месте которой возвели мемориальный комплекс, а также принял участие в коллективном молебне.

– Кинзя Арсланов – великий сын башкирского народа, соратник Емельяна Пугачёва и Салавата Юлаева. Кинзя Арсланов был олицетворением мудрости – просвещённым человеком, богословом, – отметил Радий Хабиров. – Мы находимся на месте, где он, по преданиям, похоронен. Судьба его затерялась, дата смерти неизвестна. У него была просьба к товарищам, чтобы в случае гибели его захоронили в родных местах. И вот мы на малой родине Кинзи Арсланова.

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В деревне Кинья-Абыз руководитель региона посетил республиканский праздник «Кинйә йыйыны» в честь 300-летия Кинзи Арсланова. На его площадке организовали экспозицию ведущих предприятий муниципалитета и открытый фестиваль народных промыслов «Радуга ремёсел».

Глава Куюргазинского района Юлай Ильясов пояснил, что этот фестиваль – брендовое мероприятие муниципалитета. Его проводят с 2020 года в целях сохранения и популяризации художественных промыслов.

Радий Хабиров осмотрел стенды элеватора «Ермолаевский хлеб» и предприятия «Куюргаза-молоко», а также компании «Аргус», которая занимается разведением благородных оленей – маралов, занесённых в Красную книгу республики. Руководитель «Аргуса» Партев Абраамян рассказал, что в его хозяйстве – порядка 260 маралов.

– Рога самцов – панты – это ценный продукт для фармацевтической промышленности. Препараты на его основе применяют для лечения болезней нервной системы, органов пищеварения и кровообращения, – отметил фермер.

В деревне Кинья-Абыз руководитель региона посетил и музей Кинзи Арсланова, который открыли в 2001 году. Директор учреждения Гузалия Биктимерова рассказала, что в залах разместили более 1 тысячи экспонатов, в том числе кинжал IV века, медные монеты, антикварную мебель, предметы одежды и быта XVIII–XIX веков. В музее также создали диораму «Встреча Емельяна Пугачёва и Кинзи Арсланова».

Один из залов посвящён уроженцам деревни Кинья-Абыз, которые стали Героями Советского Союза. Это Гафиатулла Шагимарданович Арсланов, Сальман Галиахметович Биктимеров и Хасан Назарович Гайсин.

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В своём выступлении на фестивале «Кинйә йыйыны» Глава Башкортостана поздравил земляков с 300-летием Кинзи Арсланова и вручил государственные награды республики.

– В эти дни республика отмечает 300-летие со дня рождения выдающегося сына башкирского народа Кинзи Арсланова. Это великий воин, патриот и очень просвещённый человек. Все отмечали такие его качества, как справедливость, мужество, – подчеркнул Радий Хабиров. – У него непростая судьба. На памятниках даже не указан год его гибели. Но важно, что мы бережно храним память о нём.

Руководитель региона добавил, что воинский дух Кинзи Арсланова и сегодня наполняет его предков.