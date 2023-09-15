Роксана Гайсина из Октябрьского едет на чемпионат «ГеоВызов»: «Для меня это новая ступень в учёбе»

Подготовка к чемпионату отнимает всё свободное время студентов. Ежедневно они выходят «в поле», кропотливо изучая то, что находится под ногами. Природный ландшафт Октябрьского позволяет не покидать пределов города, чтобы найти минералы и ископаемые, говорит девушка.

— На «ГеоВызове» задания будут сложными, но и уровень наших знаний соответствующий. Мы в своих силах уверены, так как в нашем колледже обучают «от» и «до». Не зря ведь наши выпускники работают в ведущих компаниях страны, — рассказала Роксана. — Для меня «ГеоВызов» — это новая ступень в учёбе.

После окончания колледжа Роксана планирует работать в структуре ПАО АНК «Башнефть». Уезжать из Башкирии студентка не намерена. Наоборот она планирует в республике направить силы и знания на изучение природных объектов и возможности их применения в нефтяной отрасли.

Чемпионат «ГеоВызов» стартует в Башкирии в эту субботу, 16 сентября, и продлится по 22 сентября.

Источник: https://vk.com/wall-43935898_72385