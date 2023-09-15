В Башкирии на фестивале «Айда играть» подписано три соглашения

Один из документов — это соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров и минобразования Башкортостана. Речь идет о развитии сотрудничества по апробации учебного оборудования и средств обучения, а также о проведении пилотного проекта по внедрению рекомендаций для дошкольных образовательных организаций, единого реестра производителей игрушек и средств обучения.

По словам министра образования и науки РБ Айбулата Хажина, в рамках соглашения запланирована разработка совместных научно-исследовательских, образовательных, просветительских, научно-методических проектов, организация и проведение общественно-значимых мероприятий.

Также соглашение о сотрудничестве в области новых иранских технологий и расширении ассортимента иранских игрушек на территории Башкирии подписали минпром РБ и Иранская ассоциация. От имени Башкортостана документ подписал министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. Со стороны Ирана подпись в соглашении поставил глава иранского консорциума игрушек, руководитель отдела игрушек аппарата, вице-президент Ирана по науке и технологиям Моххамадхоссейн Мохаммадрез Нахчи.

Кроме того, стороны заключили меморандум между заводом пластмассовых изделий «Альтернатива» и иранской компанией «Zarrin Toys». В рамках соглашений планируется развивать торгово-экономические отношения между Башкирией и Ираном в индустрии детских товаров.