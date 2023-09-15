В Уфе обсудили точки роста игровой промышленности России

На сегодняшний день индустрия детских товаров в России представлена более чем 15 отраслями промышленности, производящими товары для детей, и 5 отраслями сферы услуг и сервисов для семей с детьми, представляющими более 500 кодов продукции экономической деятельности. При этом объем рынка товаров для детей составляет 1,08 трлн рублей. По прогнозам в текущем году рынок покажет рост не менее 10-12 %. А рост отечественных производителей игр и игрушек - не менее 30%.

Все участники единогласно отметили важность качества детских товаров.

«Важно, чтобы у наших детей были самые лучшие, безопасные, доступные игрушки и игры. Чтобы они были развивающими, несли юным жителям республики правильный посыл. Для этого мы ведем работу по нескольким направлениям. В Башкортостане эта индустрия только набирает обороты. В стоимостном выражении – это чуть более 1,5 млрд рублей», – отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Правительством региона предложен ряд новых мер – создание испытательной лаборатории детских товаров для обеспечения функциональной привлекательности и безопасности игрушек, разработка нового федерального стандарта для активной работы с дошкольными учреждениями, включение производства игр и игрушек в перечень отраслей креативной индустрии и экономики знаний, развитие сотрудничества с дружественными странами для изучения передового опыта и технологий.

«...Проведение фестиваля в Уфе свидетельствует о том, что в Республике Башкортостан проводится большая работа по поддержке индустрии детских товаров. Это мероприятие объединяет представителей органов государственной власти, экспертного сообщества, родительской общественности, ведущих российских производителей детской продукции. На фестивале будут продемонстрированы лучшие региональные практики, направленные на увеличение доли современной, качественной, безопасной и доступной продукции для детей на внутреннем рынке. Важно подчеркнуть стремление российских предприятий выпускать больше игр и игрушек, изображающих героев отечественной истории, фольклорных персонажей. Такой подход отвечает задачам духовного и нравственного воспитания маленьких граждан с опорой на традиционные ценности и культуру. Уверена, что мероприятие будет способствовать обобщению опыта и системному развитию такой важной отрасли, как индустрия детских товаров», – отметила в приветственном слове к участникам фестиваля председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков также поприветствовал участников и гостей Всероссийского фестиваля «Айда играть», подчеркнув особую важность поддержки индустрии детских товаров:

«Поддержка и развитие отечественной индустрии детских товаров – важная задача в реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сопровождая ребенка с первых дней жизни, игрушки формируют вокруг него развивающую среду, помогая получить первые представления об окружающем мире, социальных моделях, привить эстетический вкус и раскрыть воображение. Поэтому так важно, какими они будут. Объединяя производителей, дизайнеров, педагогов, а главное самих детей и их родителей по всей России, фестиваль призван сформировать новые подходы к развитию данного сектора экономики, основанные на актуальных запросах непосредственных потребителей».

В рамках деловой программы обсудили новые меры господдержки стимулирования инвестиционной деятельности, а также тему цифровой маркировки игрушек.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала о том, что правительством РФ внесен в Государственную Думу законопроект, предусматривающий расширение перечня товаров для детей, облагаемых НДС по льготной ставке – десять процентов. А также обратила внимание на вопросы родительского просвещения, борьбы с контрафактной продукцией. Сенатор призвала к скорейшей практической реализации принятого в прошлом году закона о полном государственном финансировании, производстве и прокате отечественных фильмов для детей и юношества.

По мнению Лилии Гумеровой, следует предусмотреть аналогичные изменения в законодательстве для анимационных детских фильмов.

«Производство ярких, зрелищных, добрых мультфильмов, как, например, «Северные амуры» о героях Отечественной войны 1812 года, должно быть поставлено на поток. Именно на таких примерах, а не на образах заокеанских героев должны воспитываться наши дети», — отметила сенатор.

В ходе мероприятия регионы представили лучшие практики по развитию индустрии детских товаров и предложили вывести их на федеральный уровень.

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева обратила внимание на вопросы нормативного регулирования современной безопасной образовательной среды. В рамках выполнения поручений президента минпросвещения РФ, совместно с экспертами уже подготовило рекомендации по формированию инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов для дошкольных образовательных программ с использованием лучших практик, в том числе из субъектов Российской Федерации. Рекомендации унифицируют требования к приобретаемому оборудованию с точки зрения возраста, безопасности, использования этого оборудования в учебном процессе, кроме того, они связывают это учебное оборудование с учебно-методическим материалом.

По мнению президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, фестиваль «Айда играть» призван стать визитной карточкой «дорожной карты» по развитию индустрии детских товаров в Башкирии, стимулировать спрос на продукцию республиканских производителей.

«Для того, чтобы появились национальные бренды, чтобы наши родители, педагоги осознанно могли выбирать российского производителя, они должны быть с ними хорошо знакомы. Поэтому необходимо поддерживать поручение президента о проведении таких потребительских форумов, фестивалей, который могут стать и иметь большой мультипликативный эффект. Мы считаем, что должен появиться федеральный проект «Игрушки и товары для детства», который включил бы, в том числе, и субсидии для разработчиков игр и игрушек. Все инициативы, предлагаемые в рамках деловой программы фестиваля, будут направлены в адрес Правительства РФ», - резюмировала Цицулина.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.