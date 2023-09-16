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16 Сентября , 12:54

В Башкирии Михаил Мурашко предложил обучать будущих фельдшеров вождению

Одним из важных направлений в системе здравоохранения является кадровый вопрос — укомплектованность медицинским персоналом. Современная инфраструктура сегодня позволяет оказывать большой объем медицинской помощи. Об этом сегодня в Уфе заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания, прошедшем на базе медицинского колледжа. На нем обсудили вопросы совершенствования кадрового обеспечения системы здравоохранения.

В Башкирии Михаил Мурашко предложил обучать будущих фельдшеров вождению
В Башкирии Михаил Мурашко предложил обучать будущих фельдшеров вождению

«Наши медучреждения оснащены высокотехнологичным оборудованием и медицинский персонал, который приходит после обучения должен обладать всеми профессиональными навыками, уметь работать со сложными медицинскими приборами. Новое направление — информационные системы, которые требуют от молодых людей новые знания. Во всех регионах России мы внедряем программу искусственного интеллекта, поэтому перемены в медицине предъявляют и новые требования к медперсоналу. Программа „Земский фельдшер“ и дополнительные социальные выплаты для медицинского персонала в амбулаторно — поликлиническом звене, в центральных районных больницах формируют контур, позволяющий медицинскому работнику реализовать себя полностью. Чувствовать удовлетворение не только от оказания медицинской помощи, но и вовлеченности в современные технологии», — отметил Михаил Мурашко.

По словам министра здравоохранения РФ, в последние годы покупается большое количество транспорта для сельских ФАПов, чтобы фельдшер сам мог выезжать за рулем для оказания медицинской помощи.

«Нам нужно продумать программу и создать условия, чтобы фельдшеры, получая медицинское образование,  могли иметь возможность получить лицензию и права на управление автотранспортом. И уже, когда приезжали на работу в свои фельдшерско-акушерские пункты, чувствовали себя уверенно — получили машину, оборудование, пользовались интернетом. Мы знаем, что Башкирия один из самых продвинутых регионов по реализации программы «Цифровой ФАП», — сказал министр здравоохранения России.

Михаил Мурашко также вручил почетные грамоты Минздрава России ряду преподавателей медколледжей республики и благодарности трем студентам — волонтерам Бирского, Туймазинского и Уфимского медицинских колледжей.

Подготовку специалистов со средним медицинским образованием в Башкортостане  проводят 8 медицинских колледжей и медколледж Башкирского государственного медицинского университета по 7 специальностям. Численность обучающихся в колледжах составляет 8755 человек. Абсолютное большинство выпускников трудоустраиваются в государственные медицинские организации (85-90%).

В Башкортостане за последние годы открыты 4 филиала медицинских колледжей на селе и в трех небольших городах. Конкурс на одно место в колледжах  при поступлении на базе 9 классов составляет более шести человек.

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"Стерлитамакский рабочий"

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