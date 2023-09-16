В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР

На берегу реки Ашкадар, вдоль улицы Пугачева, прошел субботник в рамках Всероссийской экологической акции #ВыбираюЧистыйВоздух .

Студенты и сотрудники МинЭкологии приняли участие в мероприятии, собрав немалое количество мусора - 70 мешков, а также автомобильные шины и строительный мусор.



Заслуживает внимания, что за всё время экологической уборки все волонтеры в общей сумме прошли 109 километров!

А по завершению субботника, участники решили прогуляться пешком в поддержку акции #ВыбираюЧистыйВоздух! Об этом рассказывает администрация ГО на своей странице ВК.



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