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16 Сентября , 08:09

В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР

За  время уборки пройдено в общей сумме 109 километров!

В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР

На берегу реки Ашкадар, вдоль улицы Пугачева, прошел субботник в рамках Всероссийской экологической акции #ВыбираюЧистыйВоздух .
Студенты и сотрудники МинЭкологии приняли участие в мероприятии, собрав немалое количество мусора - 70 мешков, а также автомобильные шины и строительный мусор.

Заслуживает внимания, что за всё время экологической уборки все волонтеры в общей сумме прошли 109 километров!
А по завершению субботника, участники решили прогуляться пешком в поддержку акции #ВыбираюЧистыйВоздух! Об этом рассказывает администрация ГО на своей странице ВК.

#выбираючистыйвоздух #стерлитамак #выбираючистыйвоздухСТР

В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
В Стерлитамаке волонтёры провели экологическую акцию #выбираючистыйвоздух, #Стерлитамак, #выбираючистыйвоздухСТР
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