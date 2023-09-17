Поздравление Рустема Газизова с Днём города Стерлитамака

17 сентября в городе пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню рождения Стерлитамака. Город живёт и развивается, с каждым днём становясь всё краше и уютней. Нам есть чем гордиться и есть куда стремиться − здесь мы ставим самые амбициозные цели. Стерлитамак много лет подряд входит в число самых благоустроенных городов России, ежегодно мы вводим новое комфортное жильё, социальные объекты. Стерлитамакские спортсмены и рабочие, педагоги и врачи становятся победителями республиканских и всероссийских конкурсов и соревнований.



Стерлитамак расцветает и становится городом добрых и ярких событий. Это всё было бы невозможно без напряжённой работы горожан, без заботы и любви к тому месту, где мы живём и трудимся. Стерлитамак − город с уникальной историей и замечательными людьми. День города − особенный праздник для каждого, кто вложил частицу

собственной души, своего труда в развитие Стерлитамака.



От всей души желаю нашему городу благополучия и дальнейшего процветания, а каждому жителю – крепкого здоровья, счастья и добра! С праздником тебя, наш любимый Стерлитамак!