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17 Сентября , 17:03

Сделано в Стерлитамаке

Каждый год на День города площадь перед ГДК заполняется разноцветьем товаров. Они сделаны ни в Турции, ни в Индии и даже ни в Китае. Всё это шедевры наших городских мастеров. Очаровательные куклы, модные вязаные вещи, украшения из серебра, кожи, поделочных камнейБогат Стерлитамак талантами!

Сделано в Стерлитамаке
Сделано в Стерлитамаке

Фото Сергея Крамскова 

Сделано в Стерлитамаке
Сделано в Стерлитамаке
Сделано в Стерлитамаке
Сделано в Стерлитамаке
Сделано в Стерлитамаке
Автор:Евгения Дьяконова
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"Стерлитамакский рабочий"

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