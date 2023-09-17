Сделано в Стерлитамаке

Каждый год на День города площадь перед ГДК заполняется разноцветьем товаров. Они сделаны ни в Турции, ни в Индии и даже ни в Китае. Всё это шедевры наших городских мастеров. Очаровательные куклы, модные вязаные вещи, украшения из серебра, кожи, поделочных камнейБогат Стерлитамак талантами!
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