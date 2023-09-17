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17 Сентября , 18:18

Участники «ГеоВызова» поделились ожиданиями от чемпионата и впечатлениями об Уфе

В Уфе торжественно открыли первый международный геологический чемпионат «ГеоВызов». Участвовать в нем будут студенты средне-специальных и высших учебных заведений геологического профиля – всего 20 команд из регионов России и Казахстана.

Участники «ГеоВызова» поделились ожиданиями от чемпионата и впечатлениями об Уфе
Участники «ГеоВызова» поделились ожиданиями от чемпионата и впечатлениями об Уфе

Екатерина Соколова приняла «ГеоВызов» и приехала в Уфу за новым опытом. Екатерина – второкурсница Уральского государственного горного университета (Екатеринбург).

– Решила приехать, потому что мне интересна эта сфера. Это поможет мне развиваться в профессии, учиться новому и получить новый опыт. Любопытно в формате чемпионата попробовать свои силы и посоревноваться с участниками из других регионов. «Минералогия и петрография», «Радиометрия», «Геохимия» – это очень интересные дисциплины! Постараемся показать лучший результат. Мы уже побывали на экскурсии по Уфе, познакомились с местным колоритом – у вас красивый город! А шоу, которое нам показали на открытии чемпионата, подарило заряд энергии, который точно поможет нам быть продуктивными на испытаниях.

Эльдар Сальменбаев, студент Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева, приехал на "ГеоВызов" за новыми знаниями и знакомствами.

– На чемпионате я надеюсь получить новый опыт и познакомиться с геологами – собралось так много разных интересных личностей! 

В соревновательной программе меня заинтересовали "Геохимия" и "Радиометрия". Геология – такая масштабная наука, которая затрагивает всё на Земле. По той или иной горной породе можно определить возраст местности, содержание, состав – это очень интересная и актуальная наука! 

По словам Эльдара Сальменбаева, сегодня как никогда важно, чтобы геологи и экологи работали в одной связке. 

– Выработки, открытые карьеры, рудники и шахты – все это обязательно нужно рекультивировать для следующих поколений. 

Пока Эльдар учится на третьем курсе, но уже задумывается о трудоустройстве: 

– У нас в Казахстане большое разнообразие минералов, и в будущем я вижу себя добытчиком полиметаллов или благородных минералов.  

Эльдар считает, что у Казахстана и Башкортостана схожие культуры. Во время экскурсии по Уфе ему особенно запомнился памятник Салавату Юлаеву. 

– Статуя Салавата Юлаева – она просто огроменная! Мы рассматривали, как установлен постамент, и там внизу даже нет каких-то искусственных пород. 

Эльдар уверен, что его команда успешно справится с испытаниями «ГеоВызова». 

– Я считаю, что у чемпионата много плюсов. Победа, безусловно, один из них, но не главный!

Отметим, что молодых геологов ожидает неделя соревнований, среди которых "Минералогия и петрография", "Палеонтология", "Радиометрия", "Геохимия", "Гидрогеология". Состязаться участникам предстоит в Чишминском и Архангельском районах, в Уфе. Также ребята посмотрят Гафурийский и Ишимбайский районы Башкирии, куда они поедут на экскурсию. В программу чемпионата включили и спортивные, и культурные мероприятия, мастер-классы, посещение музеев.

Источник: Молодежная газета 

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