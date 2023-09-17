Владимир Путин и Александр Лукашенко ответили на вопросы СМИ

Вопрос: Владимир Владимирович, пару вопросов?

В.Путин: Пожалуйста.

Вопрос: Сейчас активно обсуждается Ваш комментарий, комментарий Вице-президента Лаоса [Пани Ятхоту], которые вы сделали на пленарном заседании ВЭФ, о применении кассетных боеприпасов. США их сейчас поставляют Украине. Каковы последние данные по применению этого оружия в зоне СВО?

Она считает, эта страна, что это преступление, но себе позволяет это делать, и именно это является главной проблемой сегодняшних международных отношений. И поэтому подавляющее большинство участников международного общения борется вместе с нами за создание многополярного мира, поскольку такая ситуация почти никого не устраивает. Я говорю «почти», потому что даже те страны, которые являются как бы союзниками Соединённых Штатов, уверяю вас, им тоже эта ситуация не нравится, когда [их] держат как статистов каких-то.

Поэтому да, они применяют, к сожалению, сами называют это преступлением и делают это.

Вопрос: Если можно, ещё вопрос. Широкая дискуссия возникла – опять же на Восточном экономическом форуме – в связи с возможными мирными переговорами между Россией и Украиной и заявлением [госсекретаря США Энтони] Блинкена, что Россия и Украина всё-таки станцуют своё танго. Как Вы оцениваете перспективы переговорного процесса?

В.Путин: Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать это танго, они всё решают, – это, конечно, замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, – но Соединённые Штаты всё пытаются решать с позиции силы: или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением её. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Скорее всего, просто не хотят. Это первое.

Второе, я уже на этот счёт говорил: мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет – пусть делает это, скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы чего-то не слышим.

Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут всё время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придётся барыню ну или в лучшем случае казачка.

А.Лукашенко: Вроде же плясать начали, три раунда переговоров прошли в Белоруссии, потом в Стамбуле, а потом [госсекретарь США Энтони] Блинкен с [Министром обороны США Ллойдом] Остином Зеленскому…

В.Путин: Команду дали, и всё.

А.Лукашенко: Команду дали, и тот запретил вести переговоры. Факты на столе, факты налицо. Поэтому что тут упрекать кого-то?

В.Путин: Декрет подписал, запрещающий вести переговоры.

А.Лукашенко: Совершенно верно, сами себе запретили.

Вопрос: Последний вопрос – визит Ким Чен Ына. В реакции Запада доминирует оценка визита как провоцирующего напряжение в регионе. Утверждают, что российская сторона чуть ли не просила прислать корейских добровольцев для участия в СВО. Что Вы можете сказать по этому поводу?

В.Путин: Хочу сказать, что это чушь полная. Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооружёнными Силами Российской Федерации [в количестве] 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые – я хочу ещё раз подчеркнуть – готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России.

Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше – гораздо выше, – чем в среднем по стране, но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжёлого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение. Это первое.

Второе, что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было, – мы никому угроз не создаём. Самые большие угрозы, которые в мире сегодня создаются, они создаются сегодняшними правящими элитами. И они, кстати говоря, сами об этом говорят. Несколько лет назад бывший Министр обороны [США], по-моему, господин Гейтс сказал, что самая большая угроза для самих Соединённых Штатов исходит с территории, где находится Капитолий, по-моему, или Белый дом. Сами говорят об этом, а ищут угрозу на стороне.

Поэтому это, ещё раз хочу подчеркнуть, полная чушь: Корея – наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определённые особенности, связанные с Корейским полуостровом. Мы обсуждаем это, обсуждаем открыто, мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае ничего не собираемся нарушать. Но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений.

А.Лукашенко: Им, западникам, Владимир Владимирович, надо самим посчитать сначала, сколько они туда уже направили своих наёмников, сколько у них там воюет. Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы – все воюют на стороне украинцев. Чего упрекать Россию, что она кого-то там приглашает? Поэтому, наверное, им надо это сделать.

А во-вторых, это опасное заявление с их стороны, потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части, в Польше уже сформированы у границы, Вы об этом тоже говорили. Воинские части сформированы, готовые зайти в Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других.

В.Путин: Абсолютно согласен, полностью.

Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наёмников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера или позавчера кого-то уже в плен взяли в очередной раз.

У нас нет такой необходимости – приглашать для боевых действий людей со стороны. Тем более, хочу это ещё раз подчеркнуть, 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев. И более того: формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов.

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