Всероссийский фестиваль игр «Айда играть!» станет ежегодным

Напомним, он стартовал на Советской площади 14 сентября и собрал более 140 производителей детских товаров из регионов страны. В течение четырёх дней здесь работали выставка продукции и площадки для тест-драйва игрушек. Праздник детства посетили более 250 тысяч уфимцев и гостей столицы.

Руководитель республики отметил важность проведения такого фестиваля.

– Мы на четыре дня отдали Советскую площадь Уфы нашим детям – самому главному, что есть в нашей жизни. Думаю, что этот праздник удался. Мы хотели показать детям, сколько есть разных игрушек. И, конечно, мы хотим сделать так, чтобы у наших детей были лучшие игрушки, которые воспитывают и учат быть добрыми, – подчеркнул Радий Хабиров. – С большим удовольствием приглашаю вас в сентябре будущего года на второй Всероссийский фестиваль «Айда играть!».

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова высоко оценила уровень организации фестиваля.

– Огромное спасибо руководству республики за эту инициативу. В Уфе состоялось красочное мероприятие, которое объединило детей и взрослых, – сказала она. – Пусть у наших детей будет счастливое детство, пусть у них будут самые добрые, красивые и умные игрушки!

Благодарность гостям и участникам фестиваля игр «Айда играть!» также выразила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

– Дорогие дети! Вы – самые главные участники этого фестиваля. Мы хотим, чтобы вы вместе с нами придумывали лучшие игрушки. Может быть, кто-то из вас станет известным дизайнером или построит самую большую фабрику игрушек, – сказала Антонина Цицулина. – Спасибо вам огромное за те эмоции, те советы и ту радость, которую вы подарили взрослым!

Около 500 наименований игр и игрушек от 30 ведущих компаний представили в игротеке национальной премии детских товаров «Золотой медвежонок». Игротеку посетили более 4 тысяч взрослых и детей. Самые активные из них стали экспертами и отдали свои голоса за понравившиеся игрушки. На церемонии закрытия Глава Башкортостана вручил награды производителям детских товаров, которые набрали наибольшее число голосов.

По итогам фестиваля игр «Айда играть!» руководитель региона отметил, что крупнейшие российские производители игрушек проявили интерес, чтобы их продукция была ещё лучше представлена в Башкортостане. Кроме того, товары для детей намерены производить в республике и компании из Ирана.