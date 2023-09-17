Забег окончен, но праздник продолжается

Спортивный праздник «БСКзабег» завершили старты детей 8-9 лет, 5-8 и самых маленьких – 2-4-летних участников. Последними вышли на дистанцию волонтёры – школьники и студенты, которые на протяжении всех соревнований работали на спортивных и развлекательных площадках.

Глава администрации города Рустем Газизов и директор по управлению персоналом и общим вопросам Башкирской содовой компании Владимир Ануфриев наградили победителей и призёров полумарафона в различных категориях дипломами и денежными сертификатами. Лучшие в остальных дистанциях также получили призы и дипломы.

На протяжении всего масштабного спортивного праздника на сцене у театрально-концертного объединения для любителей спорта, болельщиков, горожан и гостей выступали артисты городской филармонии, группа Old School и музыканты Major Orchestra.

«БСКзабег», по словам организаторов, обязательно пройдёт в следующем году. Празднование Дня города продолжается на площади Городского дворца культуры.

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Фото Сергея Крамскова