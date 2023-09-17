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17 Сентября , 17:31

Забег окончен, но праздник продолжается

Спортивный праздник «БСКзабег» завершили старты детей 8-9 лет, 5-8 и самых маленьких – 2-4-летних участников. Последними вышли на дистанцию волонтёры – школьники и студенты, которые на протяжении всех соревнований работали на спортивных и развлекательных площадках.

Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается

Спортивный праздник «БСКзабег» завершили старты детей 8-9 лет, 5-8 и самых маленьких – 2-4-летних участников. Последними вышли на дистанцию волонтёры – школьники и студенты, которые на протяжении всех соревнований работали на спортивных и развлекательных площадках.

Глава администрации города Рустем Газизов и директор по управлению персоналом и общим вопросам Башкирской содовой компании Владимир Ануфриев наградили победителей и призёров полумарафона в различных категориях дипломами и денежными сертификатами. Лучшие в остальных дистанциях также получили призы и дипломы.

На протяжении всего масштабного спортивного праздника на сцене у театрально-концертного объединения для любителей спорта, болельщиков, горожан и гостей выступали артисты городской филармонии, группа Old School и музыканты Major Orchestra.

«БСКзабег», по словам организаторов, обязательно пройдёт в следующем году. Празднование Дня города продолжается на площади Городского дворца культуры.

Подробнее читайте в ближайшем номере «СР».

Фото Сергея Крамскова

Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Забег окончен, но праздник продолжается
Автор:Эльвира Губайдуллина
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