Геологи в парке «Патриот» в Башкирии скрестили карандаши и лупы

Команды участвовали в нескольких соревнованиях: «Палеонтология», «Геологический разрез», «Геохимия», «Полевая стоянка и техника безопасности», а также защищали проекты, прошедшие заочный этап чемпионата.

Так, в испытании «Геохимия» студенты должны были по исходным геохимическим данным (составу пород) найти рудное тело. Как рассказал корреспонденту «РБ» судья этого соревнования, сотрудник отдела поисковой геохимии Института цветных и благородных металлов (Москва) Сергей Карась, задания формировались на основе реальных работ по определенному участку.

— Ранее мы уже обнаружили рудное тело, а теперь эту задачу предстоит повторить участникам чемпионата, — пояснил Сергей Анатольевич. — Мы, конечно, несколько упростили исходные данные, исключили дополнительные расчеты. Студентам пригодятся логика и здравый смысл. Их задача нарисовать на карте линию, где они заложили бы канаву. Если она пересечет рудное тело, цель достигнута.

Сергей Карась добавил, что Институт цветных и благородных металлов много работает со студентами. Летом их задействуют на этапе полевых исследований. При этом уровень образования у всех разный: сказывается и принадлежность к вузу или колледжу, и личная мотивация. А вот с уфимскими студентами сталкиваться не приходилось: сказывается специфика подготовки в Башкирии, где основной упор делается на разведку нефти и газа.

Одна из участниц-«геохимиков» Полина Житкова учится на 3 курсе Санкт-Петербургского горного университета на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии.

— Геологом была моя прабабушка, я очень любила слушать ее рассказы о своей работе, — рассказала нам девушка. — А потом, когда задумывалась, куда поступать, пришла на День открытых дверей в горный университет, изучила информацию и поняла, что это мое.

Принять участие в чемпионате ей предложили в деканате: команда набиралась по одному человеку от каждой кафедры геолого-разведочного факультета. Ребята сначала совместно создавали заочный проект — «Экскурсионная геологическая тропа по территории Крыма». Он стал критерием отбора на чемпионат. А затем распределились по областям и каждый готовился к своему испытанию. За это время Полина почерпнула для себя новые знания в области геохимии.

После окончания университета девушка подумывает о продолжении образования в аспирантуре и научной деятельности. «Хотелось бы реализовать себя, приносить пользу людям», — отмечает она.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

По информации Газеты "Республика Башкортостан"