Невролог из Башкирии объяснила, почему важно сохранять здоровье и активность в пожилом возрасте

Ведь одной из национальных целей развития Российской Федерации является сохранения населения. А ключевой показатель – увеличение продолжительности жизни до 78 лет в период до 2030 года. Для достижения этих целей был разработан федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Многие вопросы, которые кажутся доступными только молодым, сегодня могут быть доступны и людям старших возрастов. О том, насколько важно сохранять здоровье и активность в пожилом возрасте, рассказала врач-невролог республиканского центра экстрапирамидной патологии, когнитивных нарушений и ботулинотерапии Гузель Хисамова:

- Снижение когнитивных функций является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. На сегодняшний день в мире почти 50 миллионов людей с деменцией, каждый год их число увеличивается на 10 миллионов. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число людей с деменцией возрастет до 130 миллионов. Это связано с увеличением продолжительности жизни людей, старением населения Земли, то есть увеличением численности людей пожилого и старческого возраста, а также влиянием социально-экономических факторов, качества медицинской помощи, изменением образа жизни людей.

Когнитивные функции включают в себя такие опции, как память, внимание, мышление, ориентация в пространстве и времени, речь, счет. Снижение той или иной функции связано с разрушением нервных клеток в ответственной за эту функцию зоне.

Специалист объяснила, что обычно деменция развивается медленно. По её словам, деменция многие годы никак не проявляет себя клинически, так как функцию погибших нервных клеток берут на себя «живые», и система продолжает работать. Но когда количество утраченных клеток становится критическим, тогда и проявляются первые симптомы болезни.

- К сожалению, многие пожилые люди расценивают снижение когнитивных функций как возрастную норму и не обращают на это никакого внимания, тем самым теряя драгоценное время, - подчеркнула Гузель Хисамова. - Важно отметить, что не всегда снижение когнитивных функций приводит к деменции. Существует ряд состояний, которые возможно предотвратить. Ведь деменция – это та степень снижения когнитивных функций, которая нарушает привычную жизнедеятельность человека и делает его зависимым от окружающих.

- Гузель Радмировна, назовите основные причины снижения когнитивных функций, которые можно предотвратить.

- Действительно, существует множество причин, приводящих к нарушению когнитивных функций и деменции:

- Нейродегенеративные заболевания нервной системы, при которых разрушаются нервные клетки – болезнь Альцгеймера, лобно-височная деменция, болезнь диффузных телец Леви и другие. Это неуклонно прогрессирующие заболевания головного мозга, которые приводят к деменциям. В этом случае очень важно выявить заболевание на ранней стадии и начать его лечить, тем самым, выигрывая время и продлевая активный период пациента.

- Сосудистые заболевания головного мозга. К ним относятся хронические сосудистые нарушения, которые годами формируются при неблагоприятных факторах (артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение, курение, малоподвижный образ жизни). А также острые сосудистые нарушения головного мозга, такие как инсульт.

- Черепно-мозговые травмы.

- Нейроинфекции.

- Алкоголизм, наркомания.

- Соматические заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы (гипотиреоз), печени, дефицит витаминов группы В (В12), фолиевой кислоты. Когнитивные нарушения при данных состояниях считаются курабельными, то есть обратимыми, поэтому при коррекции соматической патологии когнитивные функции восстанавливаются.

- Токсические поражения ЦНС и отравления.

Невролог особо подчеркнула, что для того, чтобы установить причину снижения когнитивных функций, необходимо пройти тщательное обследование, установить диагноз и своевременно начать лечение.

- А что может положительно повлиять на когнитивные функции?

- Таких факторов много:

- поддержание высокой умственной активности – это настольные игры, чтение или слушание аудиокниг, кроссворды, ребусы, головоломки, заучивание новой информации, стихов, текстов песен, изучение иностранного языка;

- эмоциональная насыщенность - стараться разнообразить свою жизнь и получать новые положительные эмоции;

- широкие социальные контакты, ведь человек - социальное существо, поэтому общение является важным аспектом нормального гармоничного его существования;

- регулярные физические нагрузки – это скандинавская ходьба, пешие прогулки - не менее 5-7 тысяч шагов в день, а также йога, танцы, плавание;

- достаточный сон- 7-8 часов в сутки;

- поддержание оптимальной массы тела;

- средиземноморская диета, умеренное потребление алкоголя, хорошего качественного кофе, если нет противопоказаний со стороны кардиолога;

- отказ от курения

- Гузель Радмировна, наверное, есть какой-то простой способ выявления когнитивных нарушений?

- На данный момент существует множество простых тестов для выявления когнитивных нарушений. Самым простым и информативным тестом является тест рисования часов. Попросите вашего близкого нарисовать круглые часы с циферблатом, на которых стрелки показывают время 14.45. Если человек не справился с этим заданием, то, скорее всего, у него высокий риск наличия деменции.

Современная медицина пока не может вылечить деменцию, но правильно подобранное лечение может отсрочить наступление тяжелых стадий и полной зависимости от ухода, поэтому очень важно, как можно раньше обратиться к специалисту.

Молодой врач-невролог радуется тому, что актуальность здорового, гармоничного и качественного старения стоит на повестке сегодняшнего дня. Ведь в последнее время все больше внимания стали уделять профилактике нейродегенеративных заболеваний, и даже появляется потребность в таких специалистах, как геронтолог - это врач, занимающийся проблемами здоровья пожилых и старых людей в комплексе дементолог и паркинсонолог. В 2018 году в Уфе на базе РКБ имени Г.Г. Куватова открылся центр экстрапирамидной патологии, когнитивных нарушений и ботулинотерапии, где неврологи занимаются диагностикой, лечением таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и прочих нейродегенеративных заболеваний, выявлением и лечением обратимых нарушений памяти.

Источник: https://mgazeta.com