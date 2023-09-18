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18 Сентября , 19:15

Одна из участниц чемпионата «ГеоВызов» Полина Житкова учится на 3 курсе Санкт-Петербургского горного университета на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии

- Геологом была моя прабабушка, я очень любила слушать ее рассказы о работе, - рассказала нам девушка. - А потом, когда задумывалась, куда поступать, пришла на День открытых дверей в горный университет, изучила информацию и поняла, что это мое.

Одна из участниц чемпионата «ГеоВызов» Полина Житкова учится на 3 курсе Санкт-Петербургского горного университета на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии
Одна из участниц чемпионата «ГеоВызов» Полина Житкова учится на 3 курсе Санкт-Петербургского горного университета на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии

Принять участие в чемпионате ей предложили в деканате: команда набиралась по одному человеку от каждой кафедры геолого-разведочного факультета. Ребята сначала совместно создавали заочный проект - «Экскурсионная геологическая тропа по территории Крыма». Он стал критерием отбора на чемпионат. А затем распределились по областям и каждый готовился к своему испытанию. За это время Полина почерпнула для себя новые знания в области геохимии.

После окончания университета девушка подумывает о продолжении образования в аспирантуре и научной деятельности. «Хотелось бы реализовать себя, приносить пользу людям», - отмечает она.

Источник: https://vk.com/clubrbgaz?w=wall-113823265_74896%2Fall 

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