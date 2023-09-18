Радий Хабиров объявил, что фестиваль «Айда играть» станет ежегодным

– К нам в Уфу приехали более 140 производителей российских игрушек. Все 4 дня они занимали наших деток, устраивали интерактивные площадки, показывали спектакли. «Союзмультфильм», например, учил девчонок и мальчишек рисовать и анимировать персонажи. А Республиканская библиотека для слепых презентовала изделия для слабовидящих. Шахматы с ободками, куклы со специальными швами на одежде, – отметил Радий Хабиров.

По словам руководителя Башкирии, все четыре дня фестиваль дарил детям самые светлые, самые яркие эмоции и чувства.

Источник: https://mgazeta.com