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18 Сентября , 14:45

Радий Хабиров объявил, что фестиваль «Айда играть» станет ежегодным

По словам Главы Башкирии, фестиваль был удачным – его посетили более 250 тысяч жителей и гостей республики.

Радий Хабиров объявил, что фестиваль «Айда играть» станет ежегодным
Радий Хабиров объявил, что фестиваль «Айда играть» станет ежегодным

– К нам в Уфу приехали более 140 производителей российских игрушек. Все 4 дня они занимали наших деток, устраивали интерактивные площадки, показывали спектакли. «Союзмультфильм», например, учил девчонок и мальчишек рисовать и анимировать персонажи. А Республиканская библиотека для слепых презентовала изделия для слабовидящих. Шахматы с ободками, куклы со специальными швами на одежде, – отметил Радий Хабиров. 

По словам руководителя Башкирии, все четыре дня фестиваль дарил детям самые светлые, самые яркие эмоции и чувства. 

Источник: https://mgazeta.com

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