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18 Сентября , 12:24

Сегодня стартует Всероссийская неделя безопасности дорожного движения.

Она призвана привлечь внимание широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних.

Сегодня стартует Всероссийская неделя безопасности дорожного движения.
Сегодня стартует Всероссийская неделя безопасности дорожного движения.

На территории Республики Башкортостан пройдут тематические занятия, конкурсы, викторины, флешмобы акции. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будут организованы для обучающихся и их родителей, педагогических работников совместно с представителями общественных, молодёжных, волонтёрских и иных заинтересованных организаций.

В рамках Недели БДД (с 18 по 22 сентября) запланировано:

- с 19 сентября по 15 октября 2023 года на образовательной онлайн- платформе Учи.ру будет проходить Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для обучающихся 1-9 классов dorogi.uchi.ru;

- 19 сентября 2023 года на образовательной платформе Учи.ру, в рамках проведения Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги», пройдет Всероссийский открытый урок о правилах дорожной безопасности;

- 20 сентября 2023 года сотрудники Госавтоинспекции проведут "Единый день безопасности дорожного движения".

Уважаемые участники дорожного движения, напоминаем вам о важности соблюдения Правил дорожного движения не только в период проведения Всероссийской недели безопасности дорожного движения, но и на протяжении всей жизни.

Будьте внимательны и осторожны на дороге!

Фото Динары Исхаковой.

Автор:
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"Стерлитамакский рабочий"

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