Сегодня стартует Всероссийская неделя безопасности дорожного движения.

На территории Республики Башкортостан пройдут тематические занятия, конкурсы, викторины, флешмобы акции. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будут организованы для обучающихся и их родителей, педагогических работников совместно с представителями общественных, молодёжных, волонтёрских и иных заинтересованных организаций.



В рамках Недели БДД (с 18 по 22 сентября) запланировано:



- с 19 сентября по 15 октября 2023 года на образовательной онлайн- платформе Учи.ру будет проходить Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для обучающихся 1-9 классов dorogi.uchi.ru;



- 19 сентября 2023 года на образовательной платформе Учи.ру, в рамках проведения Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги», пройдет Всероссийский открытый урок о правилах дорожной безопасности;



- 20 сентября 2023 года сотрудники Госавтоинспекции проведут "Единый день безопасности дорожного движения".



Уважаемые участники дорожного движения, напоминаем вам о важности соблюдения Правил дорожного движения не только в период проведения Всероссийской недели безопасности дорожного движения, но и на протяжении всей жизни.



Будьте внимательны и осторожны на дороге!

Фото Динары Исхаковой.