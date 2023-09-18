Студенты из разных регионов России оттачивают навыки на чемпионате «ГеоВызов» в Уфе

Участники мероприятия – студенты средне-специальных и высших учебных заведений из 17 регионов России и команда из Казахстана. В программе чемпионата всего 11 этапов, которые проходят в Уфе, а также в Чишминском и Архангельском районах республики. Сегодня, 18 сентября, часть соревнований прошла в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России М.В. Серафимова.
В частности, ребята состязались в таких дисциплинах, как «Палеонтология», «Геологический разрез», «Геохимия», «Полевая стоянка и техника безопасности», а также защищали проекты, которые ранее прошли заочный этап.
Судья дисциплины «Геологический разрез» Эльвира Сатаева отметила, что для выполнения задания ребята применяют практические навыки:
- Участники соревнований строят географический разрез по заданной карте на миллиметровой бумаге, - отметила судья.
Куратор группы Уфимского университета науки и технологий Елена Машкова рассказала, что студенты вуза достойно справились с заданием.
- Ребятам раздали листы геологических карт, на которых условными обозначениями были отмечены горные породы, - сказала куратор. – На карте была проведена линия, по который нужно было построить вертикальный разрез. Грубо говоря, нужно было заглянуть в недра земли. Задание было сложным, но наши студенты с ним справились.
Среди участников по защите проектов – представители Краснолучского горнопромышленного колледжа Луганской Народной Республики, педагог Людмила Остапенко и ее ученик Михаил Закалин.
- Мы приехали в Башкортостан, чтобы принять участие в первом международном геологическом чемпионате «ГеоВызов». Для нас эта поездка очень важна, потому что такие крупные мероприятия у нас для студентов, молодежи, к сожалению, сейчас не проводятся из-за военного положения, - сказала Людмила Остапенко. – Мы хотим поучиться, поучаствовать, это очень хорошая база для того, чтобы расширить свой круг общения. Здесь мы познакомились с единомышленниками, подружились. Надеюсь, когда-то и у нас появится такая возможность проводить подобные масштабные мероприятия.
Ее ученик, участник команды «Красный Луч» Михаил Закалин рассказал немного о своем проекте:
- Я представляю проект от нашей республики, который поднимает такой вопрос, как незнание общества и молодежи геологических ценностей. Также я предложил идеи, как решить эту проблему на муниципальном уровне, - рассказывает Михаил.
Представители Луганской Народной Республики горячо поблагодарили руководство и жителей Башкортостана за колоссальную поддержку, которая оказывается региону на всех уровнях.
Один из главных судей соревнований Игорь Бергазов отметил, что «ГеоВызов» - первый проект такого рода для студентов. Здесь молодые люди учатся применять знания, полученные в университете, на практике.
- Любые соревнования – это своего рода фестиваль, общение, - сказал Игорь Бергазов. – Здесь возникают дружеские и профессиональные связи. Это для геологического сообщества очень хорошо.
Среди судей – директор по лицензированию и разрешительной деятельности АО «Золоторудная Компания «Павлик» Ольга Шендерова. Представитель компании отметила, что команда победителей будет приглашена в компанию на практику.
- За 10 лет наша компания реализовала амбициозный проект в Магаданской области. Мы с нуля запустили огромный ГОК. Более того, в сентябре мы открыли вторую линию нашей фабрики, добыча на нашем объекте увеличилась ровно вдвое, - рассказала Ольга Шендерова. - Нам нужны амбициозные и профессиональные кадры.
Она отметила, что программа, которая предусмотрена на чемпионате, позволяет компании отобрать лучших и пригласить кадры на работу.
Напомним, что организатором чемпионата выступает Федеральное агентство по недропользованию при поддержке Правительства Башкортостана.
По информации Молодёжной газеты РБ