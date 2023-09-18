Студенты из разных регионов России оттачивают навыки на чемпионате «ГеоВызов» в Уфе

Участники мероприятия – студенты средне-специальных и высших учебных заведений из 17 регионов России и команда из Казахстана. В программе чемпионата всего 11 этапов, которые проходят в Уфе, а также в Чишминском и Архангельском районах республики. Сегодня, 18 сентября, часть соревнований прошла в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России М.В. Серафимова.

В частности, ребята состязались в таких дисциплинах, как «Палеонтология», «Геологический разрез», «Геохимия», «Полевая стоянка и техника безопасности», а также защищали проекты, которые ранее прошли заочный этап.

Судья дисциплины «Геологический разрез» Эльвира Сатаева отметила, что для выполнения задания ребята применяют практические навыки:

- Участники соревнований строят географический разрез по заданной карте на миллиметровой бумаге, - отметила судья.

Куратор группы Уфимского университета науки и технологий Елена Машкова рассказала, что студенты вуза достойно справились с заданием. - Ребятам раздали листы геологических карт, на которых условными обозначениями были отмечены горные породы, - сказала куратор. – На карте была проведена линия, по который нужно было построить вертикальный разрез. Грубо говоря, нужно было заглянуть в недра земли. Задание было сложным, но наши студенты с ним справились.