В Башкирии в парке «Патриот» стартовали соревнования чемпионата «ГеоВызов»

Члены судейской коллегии провели для студентов-геологов консультацию по соревнованиям и технике безопасности.

В ближайшие часы будущие геологи пройдут состязания сразу в нескольких дисциплинах, а именно: «Палеонтология», «Геологический разрез», «Геохимия». В программе так же защита проектов, прошедших заочный этап конкурса, подготовка проекта «Экскурсионная геологическая тропа», соревнования по полевой стоянке. От судейской коллегии выступит 25 человек.

Состав участников впечатляет: 20 команд из 17 регионов страны и Казахстана. В чемпионате заявлены представители Республики Башкортостан, это студенты Уфимского нефтяного университета, Уфимского университета науки и технологий, Октябрьского нефтяного колледжа.

Завтра соревнования продолжатся в Архангельском районе РБ. В рамках программы участников ждут мастер-классы, экскурсии, знакомство с месторождениями.

Всю оперативную информацию по чемпионату можно получить на телеграм-каналах https://t.me/rosnedragovru и https://t.me/geomolodezh .

Источник: https://mgazeta.com