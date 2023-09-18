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18 Сентября , 19:01

В Стерлитамаке пройдёт акция «Зелёная Башкирия»

В эту субботу 23 сентября в 10:00 состоится ежегодная республиканская акция «Зелёная Башкирия». Принять участие в ней могут абсолютно все желающие.

В Стерлитамаке пройдёт акция «Зелёная Башкирия»
В Стерлитамаке пройдёт акция «Зелёная Башкирия»

Планируется высадка деревьев на следующих площадках:

набережная р. Стерли (ул. Шафиева от спортивной площадки в сторону автодорожного моста по ул. 23 Мая). Здесь высадят 30 саженцев пирамидального тополя, 10 - ясеня маньчжурского, 12 саженцев ели, 15 - клёна остролистного и 60 кустов дёрен.

На пересечении улиц Комарова и К.Муратова (газон между больничным городком и ДС «Стерлитамак-Арена») высадят 15 саженцев клёнов остролистных;

На площадке вдоль детского сада № 31 по ул. Артема, 82 появится «Детская аллея», где высадят 20 саженцев ясеня маньчжурского.

Также по городу состоятся единичные посадки взамен снесенных аварийных деревьев, не прижившихся саженцев и т.п. (в количестве 62 деревьев и 80 кустов).

По информации УЖКХ

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