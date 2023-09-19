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19 Сентября , 11:48

19 сентября пройдет Всероссийский открытый урок о правилах дорожной безопасности для школьников

Онлайн–трансляция Всероссийского открытого урока о правилах дорожной безопасности состоится 19 сентября.

 Каждый участник и слушатель урока сможет вспомнить о простых, но важных правилах поведения на дорогах. Гости в студии, в числе которых: генерал-майор полиции –– заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Олег Понарьин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Юлия Костыряченко, председатель Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде БДД «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая, а также юные инспекторы движения расскажут о том, как правильно и безопасно действовать при переходе по пешеходному переходу, как вести себя в автомобиле в качестве пассажира, а также как безопасно управлять электросамокатом и велосипедом.

Урок пройдет в преддверии Олимпиады «Безопасные дороги», а также Всероссийской недели безопасности дорожного движения при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Трансляция урока будет доступна в социальных сетях Национальные проекты России: ВКонтакте: https://vk.com/nationalprojectsru?w=wall-197461611_147447 Одноклассники: https://ok.ru/nationalprojectsru/topic/155756355122149 А также в соцсетях Российское общество «Знание» Пройти Олимпиаду «Безопасные дороги» можно с 19 сентября по 15 октября включительно - https://dorogi.uchi.ru/ Справочно: Национальный проект «Безопасные качественные дороги» - один из 14 национальных проектов, реализуемых в России.

Одна из целей нацпроекта – повышение безопасности на дорогах.

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"Стерлитамакский рабочий"

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