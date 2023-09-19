Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «ГосТех»

– По указу Президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе «ГосТех». Напомню, что до конца года мы должны перевести на платформу госсервисы, 24 федеральных органа исполнительной власти и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок.

Минцифры необходимо подготовить дорожную карту по снятию проблемных вопросов, – отметил Дмитрий Чернышенко. Республика Башкортостан принимает участие в апробации решений других субъектов, которые переносятся на платформу «ГосТех». Как рассказали в Министерстве цифрового развития государственного управления региона, в большинстве случаев в республике уже имеются собственные аналогичные решения, которые активно используются в административных процессах ведомств.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал о статусе работ по реализации «пилотных» региональных сервисов на платформе «ГосТех» в 2023 году и планах на 2024 год. Представили несколько сценариев внедрения решений в регионах. Обсуждалось создание рабочих групп, которые будут отвечать за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям и разработку конечных функциональных требований для создания новых решений на платформе «ГосТех».