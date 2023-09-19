Мост через Белую на автодороге Толбазы – Красноусольский скоро отремонтируют

Его протяженность – 406 метров. Он – самый крупный среди мостовых сооружений, которые планируется отремонтировать в 2023 году. Подрядчики выполняют ремонт опор моста и красят пролётные строения.





- Мост расположен на автодороге Толбазы – Красноусольский. Это направление популярно у туристов. Красноусольский славится бальнеологическим курортом, соляными источниками, а также реками и озёрами, воды которых обладают целебными свойствами. Кроме этого, путешественники могут посетить храмы, горы и культурные центры. Например, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Гафурийский историко-краеведческий музей и другие не менее интересные места. Поэтому важно привести в нормативное состояние данный мост, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.





Все работы планируется завершить в четвертом квартале 2023 года. Напомним, всего в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 5 мостов общей протяженностью 802 погонных метра.





Справочно:

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан Министерством транспорта России в целях исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.

Источник: Минтранс РБ.