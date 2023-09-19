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19 Сентября , 11:10

Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Стерлитамаке 23 сентября

Торговля развернётся перед  Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» (ул. Коммунистическая, 101). 

Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Стерлитамаке 23 сентября
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Стерлитамаке 23 сентября

Время работы с 10 до 15 часов. Следующие ярмарки запланированы на  11 и 21 октября.

К участию приглашаются сельские товаропроизводители, крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.

В связи с плюсовой температурой атмосферного воздуха реализация мясной продукции на сельскохозяйственных ярмарках возможна только при наличии специального оборудования для охлаждения (прилавки, витрины, холодильники). Торговля товарами непродовольственной группы не допускается.

Кроме того, еженедельно по субботам и воскресеньям ярмарки проходят на территории Стерлитамакской межрайбазы (г.Стерлитамак, ул. Худайбердина, 85). Режим работы ярмарок с 9:00 до 16:00.

Места для торговли на ярмарках предоставляются бесплатно.

По информации отдела торговли и бытового обслуживания.

Фото Сергея Крамскова.

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