Президент России Владимир Путин провёл совещание по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трёхлетку – 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. Мы с коллегами это обсуждаем постоянно, почти каждый день, – и с Председателем Правительства, и с экономическим блоком. Сегодня ещё встретимся и поговорим с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] отдельно.

Напомню, что ещё в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2 процента. Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили – 1,2 ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже, может быть, больше – 2,8 процента.

С хорошей динамикой повышается потребительский спрос. Уверенно прибавляет промышленность, в первую очередь за счёт обрабатывающих производств.

Даже несмотря на эффект высокой базы прошлого года, продолжается рост инвестиций в основной капитал – плюс 12,6 процента год к году.

Уже говорил, что в целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока – начиная с года – там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз.

При этом важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы. В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учётом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост.

Конечно, очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что Правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно.

В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершён. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития.

В этой связи новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и свёрстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать чёткое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми.

Знаю, какую большую работу уже провело Правительство – просто колоссальную по своему объёму и сложности. Проект бюджета подготовлен, и в целом, на мой взгляд, он получается сбалансированным. Я в курсе всех споров внутри Правительства по этим вопросам, но до внесения в Государственную Думу пакета соответствующих законопроектов остаётся не так много времени – нужно уже ставить окончательную точку. Необходимо его, этот бюджет, эффективно использовать, чтобы «докрутить», уточнить какие-то детали.

Традиционно обсуждение проекта бюджета начнём с макроэкономического прогноза, на котором он построен, и с общей оценки вызовов для экономического развития.

Пожалуйста, передаю слово Максиму Геннадьевичу Решетникову. Максим Геннадьевич, прошу Вас.

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