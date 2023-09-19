В Башкортостане появились новые меры поддержки участников СВО

Соответствующий документ разработали в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики, посмотреть его можно на Официальном интернет-портале правовой информации: https://vk.cc/cqZ639
Вот список новых мер поддержки:
освобождение от начисления пеней в случае несвоевременного внесения платы за коммунальные услуги;
освобождение от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности при получении грантов;
предоставление во внеочередном порядке участникам программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» социальных выплат на улучшение жилищных условий;
предоставление преимущественного права на перевод детей в наиболее приближенные к месту жительства детские сады;
предоставление права зачисления в первоочередном порядке в физкультурно-спортивные организации;
предоставление права льготного посещения организаций в сфере культуры и развлечений.
К членам семей участников СВО относятся:
— супруг (супруга), состоящий в зарегистрированном браке с ним;
— родители (усыновители) нетрудоспособного возраста;
— дедушка и (или) бабушка нетрудоспособного возраста при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей;
— отчим и (или) мачеха нетрудоспособного возраста при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет;
— несовершеннолетние дети,
— дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения возраста 18 лет;
— дети в возрасте до 23 лет, которые очно обучаются в образовательных организациях.
Напомним, меры поддержки семей участников СВО из Башкортостана собраны в специальном чат-боте: https://vk.cc/cpMRvx
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