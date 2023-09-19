В Башкортостане появились новые меры поддержки участников СВО

Соответствующий документ разработали в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики, посмотреть его можно на Официальном интернет-портале правовой информации: https://vk.cc/cqZ639



Вот список новых мер поддержки:



освобождение от начисления пеней в случае несвоевременного внесения платы за коммунальные услуги;

освобождение от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности при получении грантов;

предоставление во внеочередном порядке участникам программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» социальных выплат на улучшение жилищных условий;

предоставление преимущественного права на перевод детей в наиболее приближенные к месту жительства детские сады;

предоставление права зачисления в первоочередном порядке в физкультурно-спортивные организации;

предоставление права льготного посещения организаций в сфере культуры и развлечений.



К членам семей участников СВО относятся:



— супруг (супруга), состоящий в зарегистрированном браке с ним;

— родители (усыновители) нетрудоспособного возраста;

— дедушка и (или) бабушка нетрудоспособного возраста при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей;

— отчим и (или) мачеха нетрудоспособного возраста при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет;

— несовершеннолетние дети,

— дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения возраста 18 лет;

— дети в возрасте до 23 лет, которые очно обучаются в образовательных организациях.



Напомним, меры поддержки семей участников СВО из Башкортостана собраны в специальном чат-боте: https://vk.cc/cpMRvx



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