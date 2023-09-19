В Москве состоялась презентация проекта цифровизации Межвузовского кампуса в Уфе

Планы Башкортостана представил заместитель руководителя проектного офиса строительства межвузовского кампуса Сергей Гладких.

Стратегическую сессию «Применение цифровых решений, как часть жизненного цикла для «Кампусов мирового уровня» в любой точке России» открыл директор Департамента бюджетных инвестиций Минобрнауки РФ Рустем Даутов. Он отметил, что самое главное в теме цифровизации кампусов - прийти к предметным, релевантным, управленческим решениям, которые можно будет предлагать Правительству.

— Не стоит забывать, что у нас есть поручение, в соответствии с которым кампусы определены в качестве пилотных проектов – на них будет происходить апробация системы по умной цифровой эксплуатации. Кроме того, нам нужно сделать это на базе отечественного программного обеспечения в рамках импортозамещения, — подчеркнул Даутов.

В стратегической сессии от Башкортостана приняли участие заместитель министра образования и науки республики Руслан Ханнанов, директор ООО «Кампус» Чингиз Хасанов, руководитель проектного офиса строительства межвузовского кампуса Сергей Гладких.

Проект уфимского «Умного кампуса», который презентовали на сессии, объединит вузы республики, станет интеграцией университетов в реальную экономику и центром развития города и региона.

— Мы считаем, что неверно ставить знак равенства между межвузовским кампусом и университетами. Да, кампус – это про университеты, но при этом межвузовский кампус намного более широкое понятие, так как предполагает интеграцию и совместную работу вузов, а также создание ряда сервисов, в том числе цифровых, которых нет в обычном университете. Такой подход дает новые требования к системе управления кампусом с точки зрения цифровых решений, — отметил Сергей Гладких.

В единую цифровую систему кампуса войдут образовательный процесс, научная работа, внеучебная жизнь, а специальные сервисы помогут организовать мероприятия и управлять совместными проектами. С помощью мобильного приложения можно будет узнать расписание занятий, просмотреть цифровую библиотеку, открыть навигацию по кампусу. Также в проекте предлагаются различные мультимедийные решения.

В ходе сессии выступили представители Минобрнауки, Минстроя РФ, регионов, проектных компаний, а также вендоры цифровых систем. По итогам обсуждения был подготовлен меморандум с системными предложениями, который представят в Правительстве.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Уфа вошла в первую восьмёрку городов, в которых должны появиться межвузовские кампусы. Это позволит создать в стране более 61 тысячи мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, молодых преподавателей и ученых.