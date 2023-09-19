В России создано свыше миллиона новых мест дополнительного образования

Сегодня в стране создано более 1 млн новых мест дополнительного образования. Обеспечение возможности самореализации и развития талантов является национальной целью Российской Федерации, определенной Президентом России Владимиром Путиным.

В Башкортостане за весь период реализации нацпроекта «Образование» создано свыше 20 тысяч новых мест дополнительного образования, в 2023 году появится еще более 4 тысяч.

Для того чтобы больше родителей, которые стремятся дать своим детям максимум знаний и навыков для будущей жизни, узнали о возможностях дополнительного образования в новых технологически-оснащенных центрах, была запущена комплексная рекламная кампания.

Считается, что большие возможности для научно-технического творчества открываются исключительно перед одаренными детьми, проживающими в мегаполисах, однако это не так. Важен успех каждого ребенка независимо от его места жительства и социального статуса его семьи, поэтому по всей стране благодаря национальному проекту «Образование» открывают центры дополнительного образования «Кванториумы», «IT-кубы», «Точки роста», «Мини-Сириусы», в которых школьники могут бесплатно обучаться по перспективным и востребованным направлениям



Детский технопарк «Кванториум»

«Кванториум» — это новый формат дополнительного образования для детей от 10 до 18 лет. Здесь для ребят доступно 14 направлений обучения (квантумов): альтернативная энергетика, космические технологии и искусственный интеллект, нанотехнологии, беспилотная авиация, кибербезопасность, 3D-моделирование и многое другое. Также работают мобильные «Кванториумы» – это детские «технопарки на колесах», внутри которых обустроены многофункциональные комплексы для проведения опытов, моделирования и конструирования. Мобильный «Кванториум» создан, чтобы решить проблему доступности дополнительного образования детей для удаленных районов.

В Башкортостане работают три школьных «Кванториума». В 2021 году кванториум был открыт в Стерлитамаке, в 2022 – в Салавате, в сентябре 2023 – в Туймазах. В 2024 году планируется открыть еще три школьных лаборатории.



Центр цифрового образования «IT-куб»

«IT-куб» — это центр, в котором школьники могут не только бесплатно обучаться по перспективным и востребованным направлениям IT-отрасли, но и получать знания в области цифровой гигиены и информационной безопасности.

В центрах цифрового образования «IT-куб» ребята 7–18 лет знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов. Все центры цифрового образования оснащены современным оборудованием, а каждый наставник владеет актуальными и нешаблонными методиками обучения.

В Башкортостане работают 9 центров «IT-куб» в городах Ишимбай, Нефтекамск, Октябрьский, Белорецк, Стерлитамак, Уфа и Салават.



Центры научного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК)

Благодаря национальному проекту «Образование» по всей стране на базе вузов работают центры научного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК), предоставляющие школьникам возможность получить опыт работы над научными задачами вместе с настоящими учеными и внести собственный вклад в проводимые исследования. Центры «Дом научной коллаборации» нацелены на создание среды ускоренного развития для детей в стенах университета, что позволяет им получать знания и экспертизу от научных сотрудников и выстраивать собственную траекторию развития через реализацию проектной деятельности, используя инфраструктуру и кадровый потенциал вуза.



Центр развития талантов детей и молодежи «Мини-Сириус»

По национальному проекту «Образование» в регионах России развивается сеть центров развития талантов детей и молодежи «Мини-Сириус» - их уже более 61. Региональные площадки работают по технологиям образовательного центра «Сириус» и будут созданы во всех субъектах России. В таких центрах ребятам помогают определиться с профессией, выявить и развить талант в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и техническом творчестве.

В Башкортостане в числе первых 16 субъектов Российской Федерации создан Центр развития талантов «Аврора». Аврора стала стратегическим партнером образовательного центра «Сириус». Образовательный процесс в ЦРТ «Аврора» осуществляется на уникальном оборудовании, не имеющем аналогов в регионе, в шести современных лабораториях Центра: математики, IT-технологий, проектных технологий, инженерной, естественно-научной, конвергентной лабораториях.

ЦРТ «Аврора» является партнером и/или площадкой для организации партнерских конкурсов (Всероссийская олимпиада школьников, Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа, конкурс «Большая перемена» и др.).



«Точки роста»

По нацпроекту «Образование» по всей стране на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах продолжают открываться центры «Точка роста», которые помогают детям знакомиться с современными технологиями и даже пробовать себя в необычных профессиях. Сегодня для юных жителей малых населенных пунктов доступны уже более 14 тыс. центров «Точка роста».

Центры «Точка роста» помогают раскрывать детские таланты. Такие центры типовые, создаются на базе уже существующих школ в малых городах и селах: под них либо выделяют помещения в школах, либо возводят дополнительные пристройки или здания. Здесь проводят уроки по направлениям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а после уроков организуют кружки дополнительного образования детей. С современными компьютерами, 3D-принтерами, квадрокоптерами дети в сельской школе могут познакомиться благодаря нацпроекту «Образование». В «Точках роста» ребят учат строить роботов, проводить опыты, рисовать мультфильмы и многое другое. Центры работают как учреждения дополнительного образования естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля.

В Башкортостане сеть центров образования «Точка роста», расположенных в сельской местности и малых городах, с 1 сентября 2023 года увеличилась на 67 центров. Их общее количество в республике составляет 665.

Фото: ИА "Башинформ".