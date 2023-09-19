В столице Башкирии 15-летний электросамокатчик угодил под колеса иномарки
Вечером 18 сентября напротив дома № 21 по улице Ферина 46-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис», следуя в сторону улицы В. Лесунова, сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на электросамокате.
В столице Башкирии 15-летний электросамокатчик угодил под колеса иномарки
15-летний подросток с травмой головы был доставлен в больницу.
По факту дорожной аварии начато разбирательство, сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
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