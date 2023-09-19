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19 Сентября , 17:20

Завершается прием заявок на бесплатные курсы программирования «Код будущего» для школьников и студентов колледжей

 30 сентября завершается прием заявок на бесплатные курсы программирования «Код будущего» для учащихся 8–11-х классов и студентов колледжей.

Завершается прием заявок на бесплатные курсы программирования «Код будущего» для школьников и студентов колледжей
Завершается прием заявок на бесплатные курсы программирования «Код будущего» для школьников и студентов колледжей
Заявку можно подать на Госуслугах. Справится и сам подросток — нужно только выбрать курс, оформить запись и пройти тестирование.

Это отличная возможность бесплатно освоить языки программирования — Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, JavaScript и другие. Есть два варианта обучения — очное или дистанционное.

👉 Успейте записаться на «Код будущего»: https://vk.cc/cpJcjL

Для решения дополнительных вопросов работает горячая линия: 8 (800) 700-20-36 и электронная почта: [email protected]

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан
 
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"Стерлитамакский рабочий"

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