Жители Башкортостана могут принять участие в создании размерной типологии одежды будущего вместе с лабораторией межвузовского кампуса

С этой целью здесь разрабатывают технологию получения антропометрических параметров для производства одежды на основе цифрового двойника человека.

­­­— Размерная типология населения динамична вследствие процессов акселерации, происходящих в мире, и дифференцирована по географическим, демографическим, национальным, экономическим, социальным и культурным факторам. Для решения этой проблемы мы создаем систему антропометрических данных по типам фигур, актуализированную для потенциальных потребителей нашего региона ‒ Республики Башкортостан, — рассказала руководитель научного проекта, преподаватель УГНТУ Ольга Будеева.

Антропометрические данные разнятся даже у жителей соседних регионов, подчеркнула Будеева. Именно поэтому создается размерная типология для проектирования и производства одежды, которая в полной мере подходила бы жителям Башкортостана.

Каждый желающий может принять участие в научно-исследовательском проекте по получению антропометрических параметров с цифрового двойника человека бесконтактным способом. Сканированию подлежат мужчины и женщины от 25 до 64 лет, проживающие в Башкортостане. Сделать это можно будет до конца октября на площадке 12-го корпуса УГНТУ по адресу: г.Уфа, ул. Чернышевского 145. Заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.

Исследования, проводящиеся в «Кибер-ателье» или научно-исследовательской лаборатории «Проектирование одежды трехмерными технологиями» кафедры «Технология и конструирование одежды» (ТКО) Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ, направлены на создание многофункциональной одежды. Интеграция технологии в производство одежды позволит добавить ей дополнительные функции, такие как подогрев, охлаждение, встроенные солнцезащитные фильтры и даже зарядные устройства для гаджетов. Лаборатория разместится в Межвузовском кампусе Республики Башкортостан, который сейчас находится на стадии строительства в Уфе в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/21765/