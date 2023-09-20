О бесплатных авиаперелетах для детей с тяжелыми заболеваниями

Ранее воспользоваться бесплатным авиаперелётом к месту лечения и обратно могли только дети-инвалиды с заболеваниями или травмами спинного мозга, а также дети с инвалидностью, которые проживают в регионах Дальнего Востока или на территориях, где нет железнодорожного сообщения.
С начала 2023 года (https://vk.cc/cr1GPH) бесплатный проезд к месту лечения и обратно на авиационном транспорте также предоставляется:
детям-инвалидам с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, получающим противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию;
детям-инвалидам с хронической почечной недостаточностью, которые находятся на гемодиализе;
а также сопровождающим лицам.
Обязательное условие для получения льготы – дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более 1 тыс. км.
В Башкортостане перелет для детей и их сопровождающих возможен по маршрутам Уфа – Москва – Уфа и Уфа – Санкт-Петербург – Уфа.
Чтобы оформить бесплатный проездной документ – нужно обратиться в клиентскую службу Социального фонда: https://vk.cc/cr1KIO, предоставить заявление на оказание услуги, направление на лечение и Талон 2, выданные Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.
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