Тимур Тимерханов: «Хочется состояться в профессии геолога»

– Я принимаю участие в Чемпионате «ГеоВызов», чтобы проявить знания и навыки, полученные в процессе обучения. Можно сказать, что это накопление большого опыта. Я участвовал в таких этапах, как геохимия, полевая стоянка, принял участие в тестировании. Вчера мы были в Архангельском районе, на разрезе Аскын. Мы проходили геологический маршрут, который длился четыре часа. Это было очень интересно! Мы ходили по разрезу, искали точки наблюдения, отбирали горные породы, все это записывали в полевой дневник.

Потом сдавали в мешочках материал судьям, они должны были проверить и объявить результаты. Чемпионат мне понравился, здесь мы не только можем проявить свои знания, но и есть возможность познакомиться с новыми людьми со всей России, и это очень круто! Я с детства любил камни. В школе сдавал ЕГЭ по географии, мне нравился этот предмет, соответственно я подумал, что мне нужно направление, связанное с географией. В Уфимском нефтяном была геология, и я поступил сюда, о чем не жалею.

Очень хочется состояться в профессии, попробовать себя в разных сферах, так как геология – это очень увлекательно. – поделился Тимур. Напоминаем, что в эти дни в Башкортостане проходит I Международный геологический чемпионат «ГеоВызов», в котором принимают участие 20 команд и 13 регионов России и Казахстана.

#Геовызов2023Уфа