+2 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
20 Сентября , 16:05

В Стерлитамаке планируют отремонтировать 12 дорог благодаря нацпроекту

В Стерлитамаке планируют отремонтировать в следующем году 12 дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

В Стерлитамаке планируют отремонтировать 12 дорог благодаря нацпроекту
В Стерлитамаке планируют отремонтировать 12 дорог благодаря нацпроекту

Общая протяженность уличных дорог превышает семь километров.

«Администрация Стерлитамака объявила конкурсные процедуры по определению подрядчиков для ремонта участков улиц Шафиева, Сакко и Ванцетти, Сагитова, Карла Маркса, Комарова, Советской, Мира, Ибрагимова, Дружбы, Нахимова, Коммунистической и Объездной», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Подрядчики обновят асфальтобетонное покрытие, нанесут дорожную разметку и обустроят обочины. К ремонту улиц планируется приступить в мае 2024 года. Дорожные работы продлятся до конца сентября 2024 года.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Источник: ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика