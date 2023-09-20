В Стерлитамаке планируют отремонтировать 12 дорог благодаря нацпроекту

Общая протяженность уличных дорог превышает семь километров.

«Администрация Стерлитамака объявила конкурсные процедуры по определению подрядчиков для ремонта участков улиц Шафиева, Сакко и Ванцетти, Сагитова, Карла Маркса, Комарова, Советской, Мира, Ибрагимова, Дружбы, Нахимова, Коммунистической и Объездной», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Подрядчики обновят асфальтобетонное покрытие, нанесут дорожную разметку и обустроят обочины. К ремонту улиц планируется приступить в мае 2024 года. Дорожные работы продлятся до конца сентября 2024 года.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Источник: ИА "Башинформ".