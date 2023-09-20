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20 Сентября , 09:00

В Стерлитамаке проходят ремонтные работы в рамках национального проекта «Образование»

19 сентября глава администрации города Рустем Газизов посетил второй корпус гимназии №1, где сейчас проходят ремонтные работы в рамках национального проекта «Образование».

В Стерлитамаке проходят ремонтные работы в рамках национального проекта «Образование»
В Стерлитамаке проходят ремонтные работы в рамках национального проекта «Образование»

Подрядная организация практически завершила фасадные работы и уже приступила к благоустройству прилегающей территории. Рабочие подготовили основания под игровые площадки для детского сада, готовят территорию под площадку для подвижных игр. Также ведутся работы по организации подъездных путей к детскому саду с парковочными карманами. В ближайшее время приступят к монтажу ограждения.

В самих корпусах приступили к покраске стен школьных кабинетов, монтируют потолки, установили двери. На лестницах уложили новую плитку и установили перила.

Рустем Фаритович пообщался с руководителем подрядной организации, обсудили возникающие вопросы и возможные пути их решения. Также глава администрации поручил рассмотреть возможность устройства парковочных карманов на подъезде к самой школе.

Напомним, что в корпусах будут обучаться более 700 ребят – ученики 1 - 5 классов. Также здесь организуют группы продлённого дня и детский сад для 180 детей, физкультурно-спортивную зону, зону отдыха, многофункциональную спортивную площадку, столовую, библиотечно-информационный центр, актовый зал и многое другое.

Пресс-служба администрации ГО г. Стерлитамак.

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