В Стерлитамаке проходят ремонтные работы в рамках национального проекта «Образование»

Подрядная организация практически завершила фасадные работы и уже приступила к благоустройству прилегающей территории. Рабочие подготовили основания под игровые площадки для детского сада, готовят территорию под площадку для подвижных игр. Также ведутся работы по организации подъездных путей к детскому саду с парковочными карманами. В ближайшее время приступят к монтажу ограждения.



В самих корпусах приступили к покраске стен школьных кабинетов, монтируют потолки, установили двери. На лестницах уложили новую плитку и установили перила.



Рустем Фаритович пообщался с руководителем подрядной организации, обсудили возникающие вопросы и возможные пути их решения. Также глава администрации поручил рассмотреть возможность устройства парковочных карманов на подъезде к самой школе.



Напомним, что в корпусах будут обучаться более 700 ребят – ученики 1 - 5 классов. Также здесь организуют группы продлённого дня и детский сад для 180 детей, физкультурно-спортивную зону, зону отдыха, многофункциональную спортивную площадку, столовую, библиотечно-информационный центр, актовый зал и многое другое.



Пресс-служба администрации ГО г. Стерлитамак.