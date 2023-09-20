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20 Сентября , 16:28

Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ целого ряда жителей Башкирии

Жители Башкирии награждены федеральными госнаградами, сообщает «Башинформ». 

Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ целого ряда жителей Башкирии
Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ целого ряда жителей Башкирии

Соответствующий указ Владимира Путина опубликован накануне на официальном портале правовой информации.

Многодетной маме Альбине Корниловой за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоено звание «Мать-героиня».

Медсестры Сибайской центральной городской больницы Эльвира Халисова и Лиана Чабанова награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Такой же награды удостоен доцент кафедры института дополнительного профобразования БГМУ Салават Исламов.

Медалью Луки Крымского награждены врачи Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы Римма АлибаеваМарат Зарипов и медсестра Юлия Нуриева; завотделением Городской клинической больницы № 21 Уфы Эльмира Кагарманова и врачи Азат АхмадиевИльшат Каюмов и Ринат Миннигулов; врачи Городской клинической больницы № 18 Уфы Азамат Кулушев и Регина Нарбутова; врач Городской клинической больницы № 17 Уфы Кирилл Попов.

За заслуги в своих отраслях и многолетнюю добросовестную работу присвоены почетные звания: 

  • Главврачу поликлиники № 50 Уфы Гульнаре Мустафиной - почетное звание «Заслуженный врач РФ»;
  • Живописцу, члену Союза художников Джалилю Сулейманову - «Заслуженный художник РФ»;
  • Главному инженеру ООО «Русская Буровая компания» Василию Безпалому - «Заслуженный геолог РФ»;
  • Генеральному директору ООО племзавод «Урожай» Айдару Мухарлямову - «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
 
Автор:Лейла Аралбаева
Автор:ИА "Башинформ"
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