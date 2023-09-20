Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ целого ряда жителей Башкирии

Соответствующий указ Владимира Путина опубликован накануне на официальном портале правовой информации.

Многодетной маме Альбине Корниловой за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоено звание «Мать-героиня».

Медсестры Сибайской центральной городской больницы Эльвира Халисова и Лиана Чабанова награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Такой же награды удостоен доцент кафедры института дополнительного профобразования БГМУ Салават Исламов.

Медалью Луки Крымского награждены врачи Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы Римма Алибаева, Марат Зарипов и медсестра Юлия Нуриева; завотделением Городской клинической больницы № 21 Уфы Эльмира Кагарманова и врачи Азат Ахмадиев, Ильшат Каюмов и Ринат Миннигулов; врачи Городской клинической больницы № 18 Уфы Азамат Кулушев и Регина Нарбутова; врач Городской клинической больницы № 17 Уфы Кирилл Попов.

За заслуги в своих отраслях и многолетнюю добросовестную работу присвоены почетные звания: