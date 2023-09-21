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21 Сентября , 14:41

Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке

В Стерлитамаке состоялось открытие Центрального филиала ГБУ «Республиканского молодёжного психологического центра» (ул. Черноморская, 10).

Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке

В торжественном мероприятии участвовали глава администрации города Стерлитамака Рустем Газизов, председатель Госкомитета по молодёжной политике РБ Яна Гайдук, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина, Отдел по молодёжной политике города Стерлитамака и другие.

Сотрудники филиала провели экскурсию для гостей. В центре имеются 2 кабинета для индивидуальных приемов с психологами, зал психологической разгрузки и релаксации, учебный класс, детская зона, комфортная зона ожидания для клиентов и психолого-диагностическая лаборатория со специальным оборудованием: мультипсихометр (компьютерная диагностика личности), майнд-машина и Лингвостим — UB (аппараты свето-импульсной и звуковой стимуляции для восстановления эмоционального состояния и снятия напряжения), доктор ТЭС (аппарат для транскраниальной стимуляции, используется для активизации мозговой активности через специальные электроды).

Яна Гайдук рассказала, что центр и его сотрудники оказывают первичную психологическую помощь в любых ситуациях. Она подчеркнула, что деятельность центра направлена на профилактику деструктивных проявлений в молодежной среде, а также на оказание поддержки участникам СВО и членам их семей. Все специалисты центра — психологи с многолетним опытом работы. 

Фото Регины Шангареевой 

Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке
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