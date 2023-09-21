Межвузовский кампус в Уфе будет развивать экономику региона

Мероприятие прошло на площадке Московского государственного строительного университета, где проходит Международный научно-практический симпозиум «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития». В круглом столе приняла участие делегация Башкортостана.

Участники обсудили ход реализации поручения Президента России о создании сети современных кампусов вузов, а также различные аспекты будущих объектов, например, их встраивание в городскую инфраструктуру, вовлечение горожан в жизнь университетов и студентов в жизнь городов, стандарт образовательной среды кампусов и использование стандарта КРТ для реализации этих проектов. О перспективах Межвузовского кампуса в Уфе в своих докладах рассказали заместитель министра образования и науки Башкортостана Руслан Ханнанов и заместитель руководителя проектного офиса строительства межвузовского кампуса Сергей Гладких.

— Мы рассматриваем кампус не просто как один локальный объект в городе, а как стратегический проект для развития территории и города, и региона, если взять шире - отраслей его экономики. С точки зрения включения кампуса в окружающую среду он требует особого подхода и особого взаимодействия. В нашем кампусе такие решения прорабатываются, для чего мы и предлагаем рассматривать кампус шире, чем существующую отведённую под него территорию. В будущем мы бы хотели развернуть кампус на всю территорию Республики Башкортостан, — подчеркнул Серей Гладких.

Спикеры отметили, что благодаря закону о комплексном развитии территорий можно не только реализовать многие аспекты создания инновационной образовательной среды, но и развивать незастроенные территории, вовлекать в оборот те, что неэффективно используются.

— Наша задача в том, чтобы кампусы стали экономической составляющей города, чтобы в их контексте создавались не только образовательные объекты, но и научная, спортивная среда, промышленные и технологические парки. Это и есть комплексное развитие территорий, и подход к нему тоже комплексный: когда проектируется кампус, мы видим не только взаимодействие строителей и подрядчиков – в процесс включается Министерство образования, Министерство просвещения, транспортники, — отметила директор Департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Сининич.

Участники мероприятия также обсудили передовые практики в строительстве университетских кампусов и разобрали уже реализуемые проекты по их созданию. Проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.

Справочно. Международный научно-практический симпозиум «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития» проходит с 18 по 22 сентября на площадке Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Мероприятие организовано при поддержке Минобрнауки России и Минстроя России. В симпозиуме принимают участие российские и зарубежные эксперты отрасли из Испании, Ирана, Турции и Китая. В научный комитет Симпозиума входят ведущие российские и иностранные ученые из более, чем 10 стран.