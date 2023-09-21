Состоялась беседа Владимира Путина с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики

С российской стороны во встрече также принял участие Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, с китайской стороны – Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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Начало беседы с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ван И

В.Путин: Уважаемый господин Ван И! Уважаемый господин посол!

Мы очень рады видеть высокого представителя Китайской Народной Республики в России, на этот раз – в Петербурге.

Очень рассчитываю на то, что Вы найдёте несколько, хотя бы пару, часов, чтобы посмотреть на Петербург, познакомиться с его красотами, с его историческими, архитектурными ценностями.

Но в начале нашей встречи хотел бы сказать, что последний раз мы виделись с Вами, по-моему, в феврале текущего года и Вы приезжали для того, чтобы подготовить визит Председателя КНР Си Цзиньпина – нашего доброго и хорошего, большого друга. И он действительно был очень успешным, я бы сказал, носил эпохальный характер. Особенно это связано с тем, что он прошёл сразу же после избрания товарища Си Цзиньпина Председателем Китайской Народной Республики. Это был важный знак доверия и высокого уровня наших отношений – мы это хорошо понимаем.

И должен сказать, что визит этот был успешным: мы видим это по результатам нашего взаимодействия, потому что он дал хороший импульс развитию двусторонних связей. Это касается международных дел – мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел и которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой и на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу. Это во-первых.

Во-вторых, это был визит, который дал хороший импульс развитию торгово-экономических и гуманитарных связей. Что касается торгово-экономических, то недавно мы это констатировали на встрече с зампредседателя Госсовета Китайской Народной Республики [Чжан Гоцином], с которым я встречался на полях международного экономического Восточного форума во Владивостоке: за первые месяцы текущего года товарооборот превысил 120 миллиардов долларов. И у нас есть все основания надеяться на то, что мы, во всяком случае, приблизимся к цифре 200 миллиардов. По китайской статистике, как я понял, это даже чуть больше, чем 120 миллиардов, за первые семь месяцев.

Мы провели очень успешный год сотрудничества в сфере физической культуры и спорта. Следующий год мы тоже готовим как особый в гуманитарной сфере.

И конечно, я с удовольствием принял приглашение Председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия по продвижению идеи Председателя Си Цзиньпина, которая уже имеет международный бренд – «Один пояс – один путь». Это полностью и целиком соответствует и нашим интересам. Мы интегрируем, собственно говоря, и наши идеи создания большого евразийского пространства, и идеи китайских друзей в рамках этой программы «Один пояс – один путь», и действуем достаточно синхронно.

Я очень рад Вас видеть и уверен, что наш обмен информацией, обмен мнениями по текущей ситуации будет очень полезным.

Добро пожаловать!

Ван И (как переведено): Уважаемый господин Президент!

Большое спасибо, что Вы сегодня нашли время, чтобы принять меня и посла Китая в России. Прежде всего хотел бы и Вам передать искренний привет и добрые пожелания от Председателя Си Цзиньпина.

Как Вы сказали, правильно отметили, в марте текущего года по Вашему приглашению Председатель Си Цзиньпин совершил исторический визит в Россию. Вместе с Вами наметили новые ориентиры развития китайско-российского всестороннего стратегического взаимодействия в новую эпоху. Также задали чёткие ориентиры, придали мощный импульс дальнейшему развитию наших отношений. Я согласен с Вашей оценкой относительно развития китайско-российских отношений.

Господин Президент, современный мир переживает тектонические сдвиги: перед лицом меняющейся турбулентной международной ситуации ускоренными темпами разворачивается процесс многополярности мира, но всё-таки наблюдается тенденция антиглобализации. Китай, Россия, как постоянные члены Совбеза ООН, мы стремимся к миру, развитию, и на наши плечи возложена важная ответственность.

Вчера мы с господином [Секретарём Совета Безопасности Николаем] Патрушевым провели новый раунд, очередной раунд китайско-российских консультаций по стратегической безопасности. Позавчера мы с Министром [иностранных дел Сергеем] Лавровым тоже провели переговоры по двусторонним отношениям. Мы вместе обсуждали вопросы по реализации важных договорённостей между Вами и Председателем Си Цзиньпином. Мы также рассмотрели пути сотрудничества, противодействия таким антиглобальным тенденциям. Соответственно, мы достигли ряда важных договорённостей. Я думаю, что господин Патрушев уже сделал отчёт Вам.

Хотел бы подчеркнуть: как бы ни изменилась международная конъюнктура, Китай готов с российской стороной в духе реализации важных договорённостей, достигнутых Вами и Председателем Си Цзиньпином, продолжать, укреплять взаимодоверие и непрерывно укреплять деловое сотрудничество между нами, а также наращивать общественную базу между нашими народами и укреплять координацию на международной арене, совместно защищать наши общие интересы, а также содействовать международной справедливости, чтобы содействовать международному правлению, развиваться в более рациональном направлении.

И я, пользуясь сегодняшним случаем, готов выслушать Ваши предложения и соображения насчёт китайско-российских отношений, в особенности о Вашем участии в третьем форуме «Один пояс – один путь», который состоится уже в следующем месяце.

В.Путин: Я со своей стороны, конечно, проинформирую Вас о ситуации на украинском направлении и о том, что происходит в сфере азербайджано-карабахского и азербайджано-армянского урегулирования. Здесь наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлечёнными в этот конфликт, делают всё для того, чтобы защитить мирное население. В нашем основном пункте базирования уже свыше двух тысяч гражданских лиц, из них более тысячи детей.

Мы в очень тесном контакте, повторяю, находимся со всеми сторонами конфликта – и с властями в Ереване, и в Степанакерте, и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло.