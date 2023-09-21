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21 Сентября , 14:58

Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Большое значение в этом контексте придаётся начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта.

Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

 
 
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"Стерлитамакский рабочий"

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