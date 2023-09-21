Территория женского счастья в самом центре республики: мероприятия Открытой Академии прошли в Гафурийском районе

Женщины разных возрастов и интересов собрались вместе, чтобы поделиться секретами красоты и стиля, проверить свое здоровье и здоровье своих детей, получить консультации специалистов и ответы на волнующие вопросы. В рамках проекта состоялась передача сертификата на благотворительную помощь акции «Время добрых дел» благотворительного фонда «Столица милосердия».



«Дорогие жители Гафурийского района! Не скрою, я не в первый раз в вашем районе, и сегодня очень рада находиться здесь. Я очень люблю ваш район: он красив природой, и, конечно, вашими талантливыми жителями. Вы делаете здесь много прекрасных дел. Гафурийский район очень часто писал нам, чтобы мы провели мероприятие именно у них, и наконец этот день настал. Когда мы все вместе делаем наш проект – мы сохраняем традиционные ценности. А традиции и ценности начинаются с нас и наших семей, с того, какой пример мы показываем нашим детям. Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня сюда, узнал что-то новое и нашел единомышленников, или же, наоборот, пришел для того чтобы поделиться опытом. Хочу поблагодарить команду врачей и спикеров, многие из которых выезжают с нами из района в район», – приветствовала участниц автор Открытой Академии, председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.



«Территория женского счастья» поделена на отдельные территории – слагаемые женского счастья. Каждая территория дает не только устную информацию, но и практическую пользу. По традиции, программа Открытой Академии наполняется лекториями, мастер-классами, консультациями специалистов. Не исключением стала и эта территория, площадки были наполнены лекциями врачей и психологов на актуальные темы о женском здоровье, молодости, красоте, взаимоотношениях в семье. Велись бесплатные консультации ведущих специалистов республики. Всего команда столичных врачей успела провести 170 консультаций. Доктора передвижного стоматологического комплекса успела провести осмотр и лечение 67 детей.



На «Территории поддержки» был организован брифинг по мерам поддержки участникам и семьям участников СВО. На вопросы о финансовой, медицинской, социальной и юридической помощи отвечали представители различных министерств и ведомств. Для жен и матерей участников специальной военной операции провела арт-терапию заслуженный художник Республики Башкортостан Рушания Бадретдинова.

«Территория мудрости и активного долголетия» собрала самую преданную аудиторию, для которой были подготовлены специализированные лекции.

Для врачей Красноусольской ЦРБ была организована «Территория профессионального роста», где психолог Учебного центра государственной службы занятости Марина Фисенко поделилась техниками саморелаксации и способами работы с эмоциональным выгоранием.



Торжественная часть «Территории женского счастья» ознаменовалась благотворительной акцией «Время добрых дел». На сцене РДК инициатор акции Геннадий Васильевич Дюмин и руководитель фонда «Столица милосердия» Анна Фредовна Деникина передали сертификат на благотворительную помощь Министру семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленаре Хакимовне Ивановой. В благотворительном грузе, прибывшем из Москвы– игрушки, канцтовары, одежда, обувь, бытовая химия, средства гигиены, подгузники. Весь объем будет распределен между детскими учреждениями республики, центрами содействия семейному воспитанию, социальными приютами; передан в многодетные и малообеспеченные семьи. Цель проекта «Время добрых дел» – помощь детям-сиротам и детям из многодетных и малоимущих семей.

«С огромной радостью мы проводим эту акцию!

В ней принимает участие большое количество людей – кто все это собирает, проверяет, доставляет. И все они просили передать вам большой привет и сердечное спасибо! Мне кажется, что участие в таком добром деле приносит нам даже больше удовольствия, чем детишкам, которые получили книжки, игрушки, школьные товары. Хочу поблагодарить Главу республики Радия Хабирова за его смелость и инициативность, а также его прекрасную супругу, ведущую активную общественную деятельность, занимающуюся таким нужным проектом. И сегодня мы купаемся в лучах его солнечной атмосферы», – прокомментировал Геннадий Васильевич.

«Столица милосердия» в Башкортостан привозит благотворительную помощь уже третий раз. Это школьная канцелярия, одежда, детская гигиена, конечно, игрушки. Нас здесь всегда ждёт теплый прием. Очень приятно своими глазами видеть, как помощь доходит до каждой семьи, ребенка, до каждого, кому она необходима», – поделилась Анна Фредовна.

Приятным завершением дня и подарком для милых дам стал концерт группы «Премьер».



Середина недели для жительниц Красноусольска раскрасилась приятными знакомствами, вдохновляющими идеями, улыбками и смехом. И самое главное – такими простыми и важными смыслами – что именно здесь каждая сможет получить поддержку, помощь, добрый совет и теплое объятие единомышленницы. Ведь созидая и творя, счастливая женщина делает счастливыми всех вокруг.

Отметим, мероприятия Открытой Академии «Территория женского счастья» проходят при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан