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21 Сентября , 16:27

Участники первого Международного геологического чемпионата "Геовызов" поднялись на шихан Торатау

697 ступенек были легко преодолены.

Участники первого Международного геологического чемпионата "Геовызов" Поднялись на шихан Торатау
Участники первого Международного геологического чемпионата "Геовызов" Поднялись на шихан Торатау

Уникальные шиханы образовались около 250 миллионов лет назад. Благодаря тектоническим изменениям земной коры, 5-6 миллионов лет назад на территории Башкортостана появились шиханы. Участники Геовызова были рады посетить это место. Геологи во время подъема начали находить артефакты: окаменелости брахиоподов, кораллов, триловатов. Всё находки будут тщательно изучены во время учебного процесса.


Напомним, что в ходе общения с журналистами директор института геологии УФИЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук Сергей Ковалев заявил о том, что с подачи Главы республики готовится досье для придания Шиханам статуса Юнеско.


Роман Антонов, студент 1 курса Казанского федерального университета:
-Я в первый раз в Башкортостане. Создание геопарка на этом уникальном месте очень правильное решение. Шихан необходимо сохранить как ценный памятник природы.


Всю оперативную информацию по Чемпионату можно получить в группе ВК https://vk.com/public221924888 и на телеграмм-каналах https://t.me/rosnedragovru и https://t.me/geomolodezh.


#Геовызов2023Уфа

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