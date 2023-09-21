Участники первого Международного геологического чемпионата "Геовызов" поднялись на шихан Торатау

Уникальные шиханы образовались около 250 миллионов лет назад. Благодаря тектоническим изменениям земной коры, 5-6 миллионов лет назад на территории Башкортостана появились шиханы. Участники Геовызова были рады посетить это место. Геологи во время подъема начали находить артефакты: окаменелости брахиоподов, кораллов, триловатов. Всё находки будут тщательно изучены во время учебного процесса.



Напомним, что в ходе общения с журналистами директор института геологии УФИЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук Сергей Ковалев заявил о том, что с подачи Главы республики готовится досье для придания Шиханам статуса Юнеско.



Роман Антонов, студент 1 курса Казанского федерального университета:

-Я в первый раз в Башкортостане. Создание геопарка на этом уникальном месте очень правильное решение. Шихан необходимо сохранить как ценный памятник природы.



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