+12 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
21 Сентября , 14:40

В августе 2023 года годовая инфляция в Башкортостане составила до 3,7%

Почему повысилась инфляция в Башкортостане – объясняют эксперты Национального банка по Республике Башкортостан.


В августе 2023 года годовая инфляция в Башкортостане составила 3,7% после 2,8% в июле. Ускорение произошло по всей стране в основном из-за повышения потребительской активности и ослабления рубля. Повлияли также рост затрат производителей и поставщиков и снижение предложения отдельных товаров.

В сегменте продовольствия подорожали импортные фрукты, особенно апельсины, а также продукция животноводства – свинина, говядина, мясо птицы, яйца.

Традиционное летнее снижение цен на огурцы в этом году закончилось раньше срока. Из-за засушливой и жаркой погоды урожай оказался невысоким, поэтому уже в августе цены на огурцы начали расти.

В непродовольственной группе товаров ускорилось удорожание легковых автомобилей и моторного топлива. Замедлилось годовое снижение цен на смартфоны, телевизоры, крупную бытовую технику. Рост объемов строительства и ремонта в регионе привел к удорожанию стройматериалов.

Заметный вклад в ускорение инфляции внесла динамика стоимости услуг пассажирского транспорта:

→ Из-за эффекта низкой базы прошлого года, когда государство в рамках масштабной программы возмещало российским авиакомпаниям расходы на перевозку пассажиров, увеличились годовые темпы прироста цен на внутренние перелеты.
→ Повышение спроса на ряд зарубежных направлений привело к удорожанию турпутевок.
→ Рост стоимости автомобилей и их обслуживания, а также нехватка водителей привели к ускорению удорожания услуг такси.

Чтобы вернуть инфляцию ближе к цели, Банк России повысил ключевую ставку. С 18 сентября 2023 года она составляет 13%. По прогнозу регулятора (https://vk.cc/cr36PG), в этом году инфляция составит 6–7%, а в следующем вернется к целевым 4%.

🔹 Читайте также – 5 мифов об инфляции

Подробнее об ускорении инфляции в регионе – главный экономист экономического отдела Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Алмаз Габдуллин. Смотрите видео 👉

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика