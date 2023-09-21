В августе 2023 года годовая инфляция в Башкортостане составила до 3,7%



В августе 2023 года годовая инфляция в Башкортостане составила 3,7% после 2,8% в июле. Ускорение произошло по всей стране в основном из-за повышения потребительской активности и ослабления рубля. Повлияли также рост затрат производителей и поставщиков и снижение предложения отдельных товаров.



В сегменте продовольствия подорожали импортные фрукты, особенно апельсины, а также продукция животноводства – свинина, говядина, мясо птицы, яйца.



Традиционное летнее снижение цен на огурцы в этом году закончилось раньше срока. Из-за засушливой и жаркой погоды урожай оказался невысоким, поэтому уже в августе цены на огурцы начали расти.



В непродовольственной группе товаров ускорилось удорожание легковых автомобилей и моторного топлива. Замедлилось годовое снижение цен на смартфоны, телевизоры, крупную бытовую технику. Рост объемов строительства и ремонта в регионе привел к удорожанию стройматериалов.



Заметный вклад в ускорение инфляции внесла динамика стоимости услуг пассажирского транспорта:



→ Из-за эффекта низкой базы прошлого года, когда государство в рамках масштабной программы возмещало российским авиакомпаниям расходы на перевозку пассажиров, увеличились годовые темпы прироста цен на внутренние перелеты.

→ Повышение спроса на ряд зарубежных направлений привело к удорожанию турпутевок.

→ Рост стоимости автомобилей и их обслуживания, а также нехватка водителей привели к ускорению удорожания услуг такси.



Чтобы вернуть инфляцию ближе к цели, Банк России повысил ключевую ставку. С 18 сентября 2023 года она составляет 13%. По прогнозу регулятора (https://vk.cc/cr36PG), в этом году инфляция составит 6–7%, а в следующем вернется к целевым 4%.



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Подробнее об ускорении инфляции в регионе – главный экономист экономического отдела Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Алмаз Габдуллин. Смотрите видео



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