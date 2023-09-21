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21 Сентября , 11:51

В Башкирии «Цифровые профессии» помогли выпускникам найти работу и увеличить зарплату

Проект «Цифровые профессии» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» дал участникам возможность получить дополнительное образование в сфере ИТ со скидкой 50%, 75% или 100%. В 2021-2022 годах дипломы получили более 25 тыс. человек в стране, об этом сообщило Минцифры России.  

В Башкирии «Цифровые профессии» помогли выпускникам найти работу и увеличить зарплату
В Башкирии «Цифровые профессии» помогли выпускникам найти работу и увеличить зарплату
Анализ успехов выпускников показал, что 40% безработных участников проекта трудоустроились, 20% из них стали самозанятыми, а каждый пятый стал ИТ-специалистом. Работающим студентам увеличили зарплату в среднем на 40%.

Самыми популярными профессиями оказались программист, специалист по тестированию в области информационных технологий, специалист по большим данным, разработчик Web и мультимедийных приложений и системный аналитик.
Из многообразия программ чаще выбирали образовательные курсы: профессиональный разработчик 1С, основы тестирования ПО и основы Frontend-разработки.      

В 2022 году только 5,7 тыс. жителей Башкортостана изъявили желание обучиться по проекту «Цифровые профессии». После прохождения проверки заявления на соответствие льготной категории граждане зачислялись на выбранный им курс на льготных условиях.

Реальные истории участников программы «Цифровые профессии» — в видео (https://t.me/mincifryRB/1556).

Напомним, проект «Цифровые профессии» – обучение граждан Российской Федерации новым и востребованным на рынке труда цифровым компетенциям на льготных условиях. Бюджетное софинансирование проекта «Цифровые профессии» реализует Минцифры России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».
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"Стерлитамакский рабочий"

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