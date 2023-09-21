В Башкортостане благодаря программе льготного лизинга предприятие увеличило рентабельность проекта

Поручителем по сделке выступило АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства», что позволило компании получить финансирование с нулевым авансом и приобрести грузовую технику без использования собственных средств. Общая сумма финансирования составила 21,4 млн рублей.

Лизинговая поддержка оказана в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Благодаря льготному лизингу предприниматели получают доступ к обновленному и современному оборудованию на выгодных условиях, что в целом способствует развитию и росту их бизнеса. Напомню, минимальная сумма договора составляет 500 тыс. рублей, максимальная – 50 млн рублей. Срок лизинга – до 7 лет, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

ООО «АСБ» – генподрядная организация, осуществляющая строительство жилых комплексов, а также ведущая реконструкцию торгового центра с размещением многофункционального ЖК «КомсоMALL».

Сейчас реконструкция торгового центра завершена, начат второй этап – строительство многофункционального ЖК «КомсоMALL». Автобетоносмесители SHACMAN, приобретенные в лизинг, будут использоваться на данном участке до момента ввода ЖК в эксплуатацию. Покупка спецтехники позволит создать новые рабочие места, оптимизировать затраты на расходы по аренде спецтехники, что увеличит рентабельность проекта.

Справочно:

Учредителем АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» является Республика Башкортостан (с долей 100%). Организация продолжает оказывать поддержку компаниям микро, малого и среднего бизнеса, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан.

Подробная информация о компании и ее продуктах представлена на сайте rlcrb.ru, получить консультацию и подать заявку можно по телефону: +7 (347) 222-46-16, +7 (347) 222-46-17.

Источник: https://pravitelstvorb.ru