В межвузовском студенческом кампусе будут исследовать ДНК и РНК

Она представит собой общелабораторные помещения с оборудованием, необходимым для выделения нуклеиновых кислот ДНК и РНК из различных биологических материалов, которыми будут пользоваться сотрудники лабораторий.

Полученные образцы будут необходимы для формирования биобанка и научных задач лабораторий популяционной и медицинской генетики, нейрокогнитивной геномики, геномных и постгеномных исследований.

— Чтобы изучать ДНК и РНК ее нужно выделить сначала из биологического материала, например, из крови, опухолевой ткани или древних костей – это мы сможем делать с помощью оборудования, находящегося в IQ-парке. Данная зона поможет в изучении генетической структуры популяций Северной Евразии, анализе генов предрасположенности к ряду онкологических заболеваний в данных популяциях, выявлении молекулярных механизмов и биомаркеров, ассоциированных с риском развития когнитивных и нейропсихических нарушений, — рассказывает старший научный сотрудник Лаборатории популяционной и медицинской генетики Уфимского университета науки и технологий Альфия Нургалиева.

Помимо всего прочего исследование ДНК и РНК в специализированной зоне поспособствует проведению геномных и постгеномных исследований наследственной и многофакторной патологии человека с использованием современных технологий исследования генома.

— Данная зона будет служить для исследований и открытий нескольких лабораторий. Какой бы ни была цель каждого научного сотрудника, первым этапом работы всегда окажется выделение нуклеиновых кислот. ДНК или РНК имеет решающее значение для успеха многих экспериментов. От чистоты проведения выделения и выхода нуклеиновой кислоты будет зависеть результат последующих этапов работы, поэтому наша зона максимально качественно оборудована и упростит процесс и время исследований, — комментирует ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

Зона выделения ДНК и РНК Уфимского университета будет расположена на третьем этаже IQ-парка.

Справочно. Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты». IQ парке появится в здании IQ-парка строящегося межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

Источник: https://pravitelstvorb.ru