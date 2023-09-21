В Стерлитамаке сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 18-летнего угонщика

Утром, выйдя на улицу, хозяин не обнаружил свою машину. Потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники ДПС угнанный автомобиль нашли в Стерлитамакском районе на берегу реки Куганак у деревни Муравей, под управлением 18-летнего молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Он дал признательные показания и рассказал, что хотел покататься. Дверь водителя была открыта и, проникнув в автомобиль, молодой человек замкнул провода зажигания и поехал. Во время «покатушек» у автомобиля выявились неисправности.

Парня доставили в УМВД России по Стерлитамаку, где ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако он отказался. В ходе проверки было установлено, что данный гражданин не имеет права управления машиной. В отношении местного жителя составлен административный материал, по факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили «Башинформу» в ведомстве.

По информации ИА "Башинформ".

Фото: ГИБДД по РБ.