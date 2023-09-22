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22 Сентября , 08:59

Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"

Сегодня участникам первого Международного геологического чемпионата "Геовызов" показали колодно-бортевую пасеку геопарка "Торатау".

Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"
Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"

Здесь участников встречали работники культуры и образования района, которые организовали этнодворики, показывающие быт и культуру башкирского народа. Геологи смогли пострелять из лука, покататься на настоящих лошадях башкирской породы, выпить чай на травах с бортевым медом, посмотреть настоящую юрту, померить и сфотографироваться с национальной одеждой и украшениями.
Библиотекарь Урман-Бишкадакской библиотеки Фируза Арслангалина интересно рассказала про бортничество и особенностях башкирских пчёл. Геологи задавали интересующие их вопросы. Среди внимательных слушателей была Алина Бутакова.


- Я студентка 2 курса Пермского национального государственного университета. С родителями приезжала в Уфу несколько лет назад, но эта поездка впечатлила меня. Башкирский мёд известен на весь мир, я его пробовала. А вот про бортевую пчелу и мёд слышу в первый раз. Эта информация для меня большое открытие.
Очень хочу вернуться в Башкортостан как турист.


Всю оперативную информацию по Чемпионату можно получить в группе ВК https://vk.com/public221924888 и на телеграмм-каналах https://t.me/rosnedragovru и https://t.me/geomolodezh.


#Геовызов2023Уфа

Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"
Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"
Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"
Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"
Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"
Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"
Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"
Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"
Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"
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