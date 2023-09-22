Алина Бутакова: "Первый раз вижу бортевые колоды"

Здесь участников встречали работники культуры и образования района, которые организовали этнодворики, показывающие быт и культуру башкирского народа. Геологи смогли пострелять из лука, покататься на настоящих лошадях башкирской породы, выпить чай на травах с бортевым медом, посмотреть настоящую юрту, померить и сфотографироваться с национальной одеждой и украшениями.

Библиотекарь Урман-Бишкадакской библиотеки Фируза Арслангалина интересно рассказала про бортничество и особенностях башкирских пчёл. Геологи задавали интересующие их вопросы. Среди внимательных слушателей была Алина Бутакова.



- Я студентка 2 курса Пермского национального государственного университета. С родителями приезжала в Уфу несколько лет назад, но эта поездка впечатлила меня. Башкирский мёд известен на весь мир, я его пробовала. А вот про бортевую пчелу и мёд слышу в первый раз. Эта информация для меня большое открытие.

Очень хочу вернуться в Башкортостан как турист.



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#Геовызов2023Уфа