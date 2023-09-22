Андрей Назаров провел рабочую встречу с Первым заместителем Губернатора Челябинской области Ириной Гехт

Андрей Назаров подчеркнул, что Башкортостан и Челябинская область в рамках реализации поручения Президента России вошли в «первую волну» создания современных университетских кампусов.

– Создавая в Уфе Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ мирового уровня, мы преследуем цель развития научной и образовательной синергии с недавно созданным Уфимским университетом науки и технологий. Наряду с ним, бенефициарами этого проекта выступают УГНТУ и БГМУ. Также представлены ряд высокотехнологичных компаний, – отметил Премьер-министр.

Председатель Правительства Башкортостана также напомнил, что деятельность лабораторий и научных центров, размещаемых в кампусе, будет осуществляться в кооперации с вузами и бизнес-партнерами по всей стране, где предусмотрена лабораторная база коллективного пользования.

– Тематика научных исследований формируется исходя из имеющихся компетенций, а также направлений, обеспечивающих научно-технологическое развитие и лидерство России. Это биомедицина и генетика, инжиниринг и передовые производственные технологии, цифровая и зеленая химия, а также новая среда жизни, связанная с экологией, декарбонизацией и климатом, комфортной городской средой, тематическим туризмом, креативной индустрией, – сказал руководитель кабмина.

На совещании было отмечено, что возведение кампуса в Уфе предусматривается с 2023 по 2025 годы. Проект будет реализован в две очереди. Первая очередь – это реконструкция существующего здания «IQ-парка» площадью – более 35,8 тыс. кв. м, который будет введен уже в декабре этого года. Здесь начнут работу 28 межвузовских лабораторий и научных центров. Вторая очередь – это новое строительство зданий «башен», связанных единым кольцом-стилобатом. Здесь разместятся жилые площади (порядка 78 тыс. кв. м), учебные и общественные пространства. Площадь – более 125 тыс. кв. м. Ввод второй очереди добавит еще порядка 20 лабораторий.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт выразила уверенность в продолжении взаимовыгодных и долгосрочных отношений между двумя соседними регионами, подчеркнув, что делегациям из Башкортостана всегда рады в Челябинской области, тем более что обмен опытом для всех будет весьма полезным.

– Совсем недавно с коллегами из Башкортостана на полях ПМЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере организации инновационной образовательной среды. Тогда Глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставили подписи под документами. Поэтому такие межрегиональные встречи идут только на пользу всем. Думаю, мы получим дополнительный импульс в части совместных научных разработок, что в итоге будет работать на благо всей страны, – отметила Первый заместитель Губернатора Челябинской области.

Ирина Гехт показала делегации из Башкортостана площадку строительства первого этапа Межуниверситетского кампуса мирового уровня Челябинской области, которая состоит из двух семиэтажных зданий студенческой гостиницы. Она сообщила, что в рамках проекта общая площадь создаваемых объектов составляет более 123 000 кв. м, в том числе жилье – 69 030 кв. м.

Андрей Назаров акцентировал внимание на том, что для Башкортостана важен опыт Челябинской области в части реализации проекта кампуса. Среди приоритетных направления для сотрудничества были названы: цифровизация, автоматизация и роботизация в машиностроении; машиностроение для ТЭК, АПК и металлургии. Специализированный транспорт, в том числе беспилотный; промышленная экология; новые материалы.

– Среди интересующих нас вопросов: вовлечение в научно-исследовательскую деятельность индустриальных партнеров – лидеров отраслей; организация и работа управленческой команды проекта; финансово-экономические аспекты, в том числе связанные с классом жилья в общежитиях и установлением арендных ставок; особенности оснащения кампуса оборудованием и мебелью, – резюмировал Андрей Назаров. – Учитывая специфику кампусов в Башкортостане и Челябинской области считаем необходимым проработать возможность создания взаимосвязанных промышленных кластеров по совпадающим специализациям, а также целесообразно подготовить «дорожную карту» по нашим совместным активностям.

Завершая совещание, Премьер-министр Башкортостана отметил, что цели поездки достигнуты, а результаты совместной работы предложил представить в рамках тематической секции на полях Международной недели бизнеса, которая пройдет в Уфе в ноябре текущего года.

Напомним, строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках национального проекта «Наука и университеты».